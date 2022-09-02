Müge Anlı canlı yayında kozlarını paylaştılar! Kilit isim konuştu ortalık karıştı DJ Gezgin lakaplı radyocu Mehmet Karahan'ı nasıl yok ettiler?
Müge Anlı canlı yayında kozlarını paylaştılar! DJ Gezgin lakaplı radyocu Mehmet Karahan cinayetinde Fatma Karadağ'ın suçladığı sevgilisi ilk kez konuştu, ortalık karıştı. DJ Gezgin lakaplı radyocu Mehmet Karahan'ın cinayetinde şüphelerin odağındaki isim olan Cemal Durmaz, Fatma Karadağ ile sonunda Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında karşı karşıya geldi. Yüzleşmede taraflar birbirini suçlarken çarpıcı gerçekler ortaya çıktı. Yayına bağlanan görgü tanığı, Cemal ve Fatma'nın imam nikahıyla evli olduklarını ifade ederken, yalanlarını da tek tek ortaya çıkardı.
KİLİT İSİM KONUŞTU ORTALIK KARIŞTI
Müge Anlı canlı yayında kozlarını paylaştılar! DJ Gezgin lakaplı radyocu Mehmet Karahan'ı nasıl yok ettiler?
MÜGE ANLI'DAKİ RADYOCU DJ GEZGİN CİNAYETİ NEDİR?
Türkiye, Müge Anlı'da masaya yatırılan Mehmet Karahan olayına kilitlendi. Fatma Karadağ, sevgilisinin kardeşini gözü önünde döverek öldürdüğünü, cesedini tuvalete oturttuğunu ve kokmaması için her gün banyoda suladığını iddia etmişti.
DJ Gezgin cinayetinde kilit isim Müge Anlı canlı yayınında konuştu ortalık karıştı - Video
FATMA KARADAĞ ESKİ SEVGİLİSİNİ SUÇLADI
Fatma Karadağ bugünkü canlı yayında cesedin yerinin bulunmasını istedi ve bir kez daha eski sevgilisi Cemal'i suçladı.
BAŞ ŞÜPHELİ KONUŞTU
Bugüne kadar hakkındaki iddialara cevap vermeyen Celal Durmaz, Müge Anlı canlı yayınına bağlandı.