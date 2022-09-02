Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu'yu görenler büyülendi! Gecenin Ucunda dizisinin ilk tanıtımı yayınlandı! Ünlü çift yıllar sonra aynı projede...
Gecenin Ucnda dizisi yeni sezonda izleyicileri ekrana kilitlemek için hazırlanıyor.Daha önce Fatih Harbiye isimli dizide birlikte oynayan Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül sette başlayan aşklarını evlenerek taçlandırmıştı. Ünlü çift yıllar sonra yeni bir projede birlikte rol alacak. Dizinin ilk tanıtımının yayınlanmasının ardından Neslihan Atagül sosyal medyada gündem oldu. İşte Gecenin Ucunda dizisi tanıtımı ve detaylar...
STAR TV ekranlarında yeni sezonunda yayınlanacak olan Gecenin Ucunda dizisi büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Dizinin ilk tanıtımını izleyenler ise yayın tarihini iple çekmeye başladı. Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu'yu yıllar sonra aynı projede gören hayranları ise sosyal medyayı ayağa kaldırdı. Neslihan Atagül kısa sürede Twitter'da gündem oldu. İşte Gecenin Ucunda dizisinin ilk tanıtımı ve konu hakkında tüm merak edilenler...
Gecenin Ucunda dizisi Peride Celal'in aynı isimli kitabından uyarlandı. Dizinin ilk tanıtımının yayınlanmasının ardından yeni sezonda yayınlanması bekleniyor.
GECENİN UCUNDA KONUSU NEDİR?
Psikoloji mezunu olan ve insan kaynakları departmanında çalışan Macide, Ankara'nın gri betonları arasında sıkışık hissediyor kendini bu hikayede.Bir süre sonra daralıyor Macide, hayatını değiştirme kararı alıyor ve burada başlıyor hikaye. İstanbul düşüyor aklına ve üstüne yolda karşılaştığı falcı aklını karıştırıyor., Ankara'nın gri betonları arasında sıkışık hissediyor kendini bu hikayede. Trende karşısına çıkan Ahmet Işık, falcının gördüğü "hayatındaki ışık" olacak belki de Macide'nin. Bu sebepten dikenlerini kendine saklamaya karar veriyor.
Dizide yer alacak olan oyuncu kadrosu büyük ilgi çekiyor. Neslihan Atagül ve Kadir oğulu'nun ardından Zuhal Olcay'ın da dizide yer alacağı öğrenildi. İşte dizide yer alacak oyuncular...