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Masterchef'in yeni bölümü daha yayınlanmadan olay oldu! Fragmanı izleyenlerin midesi kalktı! Ne yaptın Tahsin!

TV8'in ilgi ile takip edilen programlarından Masterchef 2021 yarışmasında mide bulandıran bir olay yaşandı. Yemek yarışmasında yarışmacıların ve jürinin en dikkat ettiği noktalardan biri hijyen kurallarıydı. Ancak yeni bölümde bir yarışmacının başına gelen aksilik sonrası ekranları başındaki izleyicilerin midesi bulandı. Daha önce de aynı tabaktan bir çok kişinin yemek yemesi sonucu pandemi tedbirlerine uyulmadığı yönünde şikayet alan Masterchef'te yine gündem olacak bir olay vuku buldu.

27.10.2021 10:00 - Son Güncelleme: 27.10.2021 10:00
Masterchef’in yeni bölümü daha yayınlanmadan olay oldu! Fragmanı izleyenlerin midesi kalktı! Ne yaptın Tahsin!

Masterchef'in yeni bölümü daha yayınlanmadan olay oldu. 27. bölüm fragmanındaki görüntüler izleyicilerin midesini bulandırdı. Yeni bölümde Doğu bölgesinin yemeklerini çıkartmaya çalışan yarışmacılardan Tahsin'in hareketi çok konuşuldu. Kırmızı ve Mavi takım hızlıca kendilerinden istenen yemeği yaparken Tahsin'in yüzüne un gelinde aniden hapşurdu. Daha sonra elini yıkamadan devam etmesi gündem oldu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Masterchef’in yeni bölümü daha yayınlanmadan olay oldu! Fragmanı izleyenlerin midesi kalktı! Ne yaptın Tahsin!

Tam da bu anlarda izleyiciler neye uğradığını şaşırdı. Tahsin'in hiçbir şey olmamış gibi yemek yapmaya devam etmesi herkesi şoke etti.

Masterchef’in yeni bölümü daha yayınlanmadan olay oldu! Fragmanı izleyenlerin midesi kalktı! Ne yaptın Tahsin!

Birçok kişi yemeği yeniden yapması gerektiğini dile getirirken; birçok kişi ise bunun günlük hayatta da normal olabileceğini açıkladı.

Masterchef’in yeni bölümü daha yayınlanmadan olay oldu! Fragmanı izleyenlerin midesi kalktı! Ne yaptın Tahsin!

Gözler Masterchef yarışmacısının jüri üyelerine döndü ve gelecek uyarılar merakla beklenmeye başladı.

Masterchef’in yeni bölümü daha yayınlanmadan olay oldu! Fragmanı izleyenlerin midesi kalktı! Ne yaptın Tahsin!

Birçok kişi ise bu durumun midesini çok fena bir şekilde bulandırdığını açıkladı.

Masterchef’in yeni bölümü daha yayınlanmadan olay oldu! Fragmanı izleyenlerin midesi kalktı! Ne yaptın Tahsin!

Masterchef yarışmasında bir hijyen sorunu olduğu iddia ediliyor.

Masterchef’in yeni bölümü daha yayınlanmadan olay oldu! Fragmanı izleyenlerin midesi kalktı! Ne yaptın Tahsin!
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