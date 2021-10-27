Masterchef'in yeni bölümü daha yayınlanmadan olay oldu! Fragmanı izleyenlerin midesi kalktı! Ne yaptın Tahsin!
TV8'in ilgi ile takip edilen programlarından Masterchef 2021 yarışmasında mide bulandıran bir olay yaşandı. Yemek yarışmasında yarışmacıların ve jürinin en dikkat ettiği noktalardan biri hijyen kurallarıydı. Ancak yeni bölümde bir yarışmacının başına gelen aksilik sonrası ekranları başındaki izleyicilerin midesi bulandı. Daha önce de aynı tabaktan bir çok kişinin yemek yemesi sonucu pandemi tedbirlerine uyulmadığı yönünde şikayet alan Masterchef'te yine gündem olacak bir olay vuku buldu.
27.10.2021 10:00
- Son Güncelleme: 27.10.2021 10:00
Masterchef'in yeni bölümü daha yayınlanmadan olay oldu. 27. bölüm fragmanındaki görüntüler izleyicilerin midesini bulandırdı. Yeni bölümde Doğu bölgesinin yemeklerini çıkartmaya çalışan yarışmacılardan Tahsin'in hareketi çok konuşuldu. Kırmızı ve Mavi takım hızlıca kendilerinden istenen yemeği yaparken Tahsin'in yüzüne un gelinde aniden hapşurdu. Daha sonra elini yıkamadan devam etmesi gündem oldu.
Gözler Masterchef yarışmacısının jüri üyelerine döndü ve gelecek uyarılar merakla beklenmeye başladı.