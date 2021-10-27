Masterchef’in yeni bölümü daha yayınlanmadan olay oldu! Fragmanı izleyenlerin midesi kalktı! Ne yaptın Tahsin!

Masterchef'in yeni bölümü daha yayınlanmadan olay oldu. 27. bölüm fragmanındaki görüntüler izleyicilerin midesini bulandırdı. Yeni bölümde Doğu bölgesinin yemeklerini çıkartmaya çalışan yarışmacılardan Tahsin'in hareketi çok konuşuldu. Kırmızı ve Mavi takım hızlıca kendilerinden istenen yemeği yaparken Tahsin'in yüzüne un gelinde aniden hapşurdu. Daha sonra elini yıkamadan devam etmesi gündem oldu.