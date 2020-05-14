Kuruluş Osman yine zirveyi kimseye bırakmadı! Osman Bey, Balgay’ın elinden kaçarken...
Atv'nin rekortmen dizisi Kuruluş Osman 21'nci bölümüyle rakiplerine fark attı. Yayınlandığı her bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitleyen Kuruluş Osman, hem reytinglerde hem sosyal medyada zirveyi kimseye bırakmadı. 13 Mayıs 2020 Çarşamba akşamı Atv ekranlarında izleyici karşısına çıkan Kuruluş Osman yeni bölümde, Osman Bey Balgay'ın elinden kaçarken ağır yaralandı. Bamsı ise Bahadır'ın tuzağına düştü. İşte Kuruluş Osman'ın heyecanla takip edilen 21. Bölümünde yaşananlar...
Osman Bey'in, Balgay'ın elinden kaçarken ağır yaralandığı finaliyle zirve yapan 21'nci bölüm, Tüm Kişiler'de %12,33 izlenme oranı ve %26,87 izlenme payı ile birinci, AB Sosyal Statü'de %10,06 izlenme oranı ve %22,71 izlenme payı ile ikinci ve 20+ABC1'de %12,06 izlenme oranı ve %25,77 izlenme payı elde ederek ikinci oldu.
"Osman Bey, kendisine kurulan tuzaktan nasıl kurtulacak?", "Bala Hatun, Osman Bey'in yaralandığını duyunca ne yapacak?", "Alişar'ın gerçek yüzünü görmeye başlayan Dündar, doğru yolu bulacak mı?", "Osman Bey'in yaralanması ile Kayı Obası'nda dengeler nasıl şekillenecek?" soruları çarşamba akşamı ekrana gelecek 22'inci bölümde yanıt bulacak.