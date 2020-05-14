Kuruluş Osman yine zirveyi kimseye bırakmadı! Osman Bey, Balgay’ın elinden kaçarken...

Osman Bey'in, Balgay'ın elinden kaçarken ağır yaralandığı finaliyle zirve yapan 21'nci bölüm, Tüm Kişiler'de %12,33 izlenme oranı ve %26,87 izlenme payı ile birinci, AB Sosyal Statü'de %10,06 izlenme oranı ve %22,71 izlenme payı ile ikinci ve 20+ABC1'de %12,06 izlenme oranı ve %25,77 izlenme payı elde ederek ikinci oldu.

KURULUŞ OSMAN 22. YENİ BÖLÜM FRAGMANI TIKLA