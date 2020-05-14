RAMAZAN İMSAKİYE
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Kuruluş Osman yine zirveyi kimseye bırakmadı! Osman Bey, Balgay’ın elinden kaçarken...

Atv'nin rekortmen dizisi Kuruluş Osman 21'nci bölümüyle rakiplerine fark attı. Yayınlandığı her bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitleyen Kuruluş Osman, hem reytinglerde hem sosyal medyada zirveyi kimseye bırakmadı. 13 Mayıs 2020 Çarşamba akşamı Atv ekranlarında izleyici karşısına çıkan Kuruluş Osman yeni bölümde, Osman Bey Balgay'ın elinden kaçarken ağır yaralandı. Bamsı ise Bahadır'ın tuzağına düştü. İşte Kuruluş Osman'ın heyecanla takip edilen 21. Bölümünde yaşananlar...

14.05.2020 14:00 - Son Güncelleme: 14.05.2020 14:00
Kuruluş Osman yine zirveyi kimseye bırakmadı! Osman Bey, Balgay’ın elinden kaçarken...

Çarşamba akşamları atv'de ekranlara gelen Kuruluş Osman, yayınlandığı yeni bölümüyle seyirciyi ekrana kilitlerken, reyting listesinin de zirvesinde yer aldı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Kuruluş Osman yine zirveyi kimseye bırakmadı! Osman Bey, Balgay’ın elinden kaçarken...

Osman Bey'in, Balgay'ın elinden kaçarken ağır yaralandığı finaliyle zirve yapan 21'nci bölüm, Tüm Kişiler'de %12,33 izlenme oranı ve %26,87 izlenme payı ile birinci, AB Sosyal Statü'de %10,06 izlenme oranı ve %22,71 izlenme payı ile ikinci ve 20+ABC1'de %12,06 izlenme oranı ve %25,77 izlenme payı elde ederek ikinci oldu.

KURULUŞ OSMAN 22. YENİ BÖLÜM FRAGMANI TIKLA

Kuruluş Osman yine zirveyi kimseye bırakmadı! Osman Bey, Balgay’ın elinden kaçarken...

#KuruluşRuhu etiketiyle sosyal medyada da büyük ilgi gören Kuruluş Osman, Türkiye'de trend listesinde ikinci sıraya yükselirken, dünya trend listesinde de yer aldı.

Kuruluş Osman yine zirveyi kimseye bırakmadı! Osman Bey, Balgay’ın elinden kaçarken...

OSMAN BEY DÜŞTÜĞÜ YERDEN KALKABİLECEK Mİ?

Bölümün ardından yayınlanan 22'inci bölüm fragmanı 'Kuruluş Osman' hayranlarında büyük heyecan yarattı.

Kuruluş Osman yine zirveyi kimseye bırakmadı! Osman Bey, Balgay’ın elinden kaçarken...

"Osman Bey, kendisine kurulan tuzaktan nasıl kurtulacak?", "Bala Hatun, Osman Bey'in yaralandığını duyunca ne yapacak?", "Alişar'ın gerçek yüzünü görmeye başlayan Dündar, doğru yolu bulacak mı?", "Osman Bey'in yaralanması ile Kayı Obası'nda dengeler nasıl şekillenecek?" soruları çarşamba akşamı ekrana gelecek 22'inci bölümde yanıt bulacak.

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