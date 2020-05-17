RAMAZAN İMSAKİYE
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Gel Dese Aşk dizisinin yıldızı İlayda Çevik'in kardeşini görenler şaşkına döndü!

Pazar akşamlarının sevilen dizisi Gel Dese Aşk'ta söylediği şarkılar ile dikkatleri üzerine çeken genç oyuncu İlayda Çevik'in kız kardeşini görenler inanamıyor. Genel yönetmen ve yapımcı koltuğunda tecrübeli sinemacı Osman Sınav'ın bulunduğu, baş rollerinde ise Erkan Petekkaya, Şebnem Bozoklu gibi isimlerin rol aldığı dizi milyonları ekranlara kilitliyor. Senaryosu, oyuncu kadrosu ve dizi müziği ile dikkat çeken Gel Dese Aşk'ın Bahar'ı İlayda Çevik'in ikizi gibi görünen bir kız kardeşi olduğunu görenler şoke oldu! İşte ünlülerin kardeşleri...

17.05.2020 08:51 - Son Güncelleme: 17.05.2020 08:53
Gel Dese Aşk dizisinin yıldızı İlayda Çevik'in kardeşini görenler şaşkına döndü!

Gel Dese Aşk'ın Bahar'ı İlayda Çevik, dizideki rolü ve performansı ile dikkat çekiyor. Başarılı oyuncu kadrosu ile Pazar günlerinin vazgeçilmezi haline dönen Gel Dese Aşk milyonlar ekrana kilitliyor.

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Gel Dese Aşk dizisinin yıldızı İlayda Çevik'in kardeşini görenler şaşkına döndü!

Gel Dese Aşk'ın dikkat çeken ismi İlayda Çevik'i mercek altına alan Gel Dese Aşk izleyicisi, Çevik'İn kardeşi ile benzerliğini görünce çok şaşırdı. İşte ünlülerin kardeşleri...

Gel Dese Aşk dizisinin yıldızı İlayda Çevik'in kardeşini görenler şaşkına döndü!

AZRA AKIN VE KARDEŞİ

Gel Dese Aşk dizisinin yıldızı İlayda Çevik'in kardeşini görenler şaşkına döndü!
Gel Dese Aşk dizisinin yıldızı İlayda Çevik'in kardeşini görenler şaşkına döndü!

ÇAĞATAY ULUSOY VE KARDEŞİ

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