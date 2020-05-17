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Gel Dese Aşk dizisinin yıldızı İlayda Çevik'in kardeşini görenler şaşkına döndü!

Pazar akşamlarının sevilen dizisi Gel Dese Aşk'ta söylediği şarkılar ile dikkatleri üzerine çeken genç oyuncu İlayda Çevik'in kız kardeşini görenler inanamıyor. Genel yönetmen ve yapımcı koltuğunda tecrübeli sinemacı Osman Sınav'ın bulunduğu, baş rollerinde ise Erkan Petekkaya, Şebnem Bozoklu gibi isimlerin rol aldığı dizi milyonları ekranlara kilitliyor. Senaryosu, oyuncu kadrosu ve dizi müziği ile dikkat çeken Gel Dese Aşk'ın Bahar'ı İlayda Çevik'in ikizi gibi görünen bir kız kardeşi olduğunu görenler şoke oldu! İşte ünlülerin kardeşleri...

17.05.2020 08:51 - Son Güncelleme: 17.05.2020 08:53 BU GALERİYİ PAYLAŞ





