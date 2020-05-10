RAMAZAN İMSAKİYE
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Fahriye Evcen'in oğlu Karan ile Anneler Günü sürprizi! Fahriye Evcen kimdir, nereli? İşte Karan Özçivit!

Fahriye Evcen'den Anneler Günü sürprizi! Instagram hesabından oğlu Karan ile fotoğraflarını paylaşan Fahriye Evcen'e beğeni ve yorum yağdı. 2017 yılında dünya evine giren ünlü oyuncu Fahriye Evcan ile Burak Özçivit'in oğlu Karan, 2019 Nisan ayında dünyaya geldi. Magazin camiasının yakından takip edilen ismi Fahriye Evcen ile Burak Özçivit'in oğlu Karan, daha doğmadan merak konusu olmuştu. Daha önce bir kez sosyal medya hesabından oğlunun yüzünü tam olarak paylaşan güzel oyuncu Fahriye Evcen'in Anneler Günü sürprizi hayranlarının yüzünü güldürdü. Güzelliği ile dikkat çeken Fahriye Evcen kimdir, nereli? İşte 'doğuştan karizma' olarak adlandırılan Fahriye Evcenin oğlu Karan...

10.05.2020 15:07 - Son Güncelleme: 10.05.2020 15:33
Fahriye Evcen'in oğlu Karan ile Anneler Günü sürprizi! Fahriye Evcen kimdir, nereli? İşte Karan Özçivit!

Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit ile mutlu evliliğini Karan adında bir erkek evlat ile taçlandıran güzel anne Fahriye Evcen, Insatgram hesabından Anneler Günü sürprizi yaptı.

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Fahriye Evcen'in oğlu Karan ile Anneler Günü sürprizi! Fahriye Evcen kimdir, nereli? İşte Karan Özçivit!

Oğlu Karan ile fotoğraflarını paylaşan Fahriye Evcen'e beğeni ve yorum yağdı.

Fahriye Evcen'in oğlu Karan ile Anneler Günü sürprizi! Fahriye Evcen kimdir, nereli? İşte Karan Özçivit!

Evcen, paylaşımlarının altına 'Aşkım' anlamına gelen Fransızca 'Mon amour' notunu düştü.

Fahriye Evcen'in oğlu Karan ile Anneler Günü sürprizi! Fahriye Evcen kimdir, nereli? İşte Karan Özçivit!

Koronavirüs salgınında dolayı eşi Burak Özçivit ve 1 yaşındaki oğlu Karan ile karantinada ola güzel oyuncu Fahriye Evcen, geçtiğimiz günerde lila hırkası ile sosyal medyada güzeliğini konuşturmuştu.

Fahriye Evcen'in oğlu Karan ile Anneler Günü sürprizi! Fahriye Evcen kimdir, nereli? İşte Karan Özçivit!

Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit ile mutlu bir evliliği olan oyuncu Fahriye Evcen kimdir ve nasıl ünlü oldu?

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