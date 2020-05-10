Haberler Galeri Magazin Fahriye Evcen'in oğlu Karan ile Anneler Günü sürprizi! Fahriye Evcen kimdir, nereli? İşte Karan Özçivit!

Fahriye Evcen'in oğlu Karan ile Anneler Günü sürprizi! Fahriye Evcen kimdir, nereli? İşte Karan Özçivit!

Fahriye Evcen'den Anneler Günü sürprizi! Instagram hesabından oğlu Karan ile fotoğraflarını paylaşan Fahriye Evcen'e beğeni ve yorum yağdı. 2017 yılında dünya evine giren ünlü oyuncu Fahriye Evcan ile Burak Özçivit'in oğlu Karan, 2019 Nisan ayında dünyaya geldi. Magazin camiasının yakından takip edilen ismi Fahriye Evcen ile Burak Özçivit'in oğlu Karan, daha doğmadan merak konusu olmuştu. Daha önce bir kez sosyal medya hesabından oğlunun yüzünü tam olarak paylaşan güzel oyuncu Fahriye Evcen'in Anneler Günü sürprizi hayranlarının yüzünü güldürdü. Güzelliği ile dikkat çeken Fahriye Evcen kimdir, nereli? İşte 'doğuştan karizma' olarak adlandırılan Fahriye Evcenin oğlu Karan...

10.05.2020 15:07 - Son Güncelleme: 10.05.2020 15:33 BU GALERİYİ PAYLAŞ





