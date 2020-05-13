Müge Anlı'daki Turgut Özyürek cinayetinin katilinden itiraf! Ailelerin umudu Müge Anlı'da yaşanan olaylar...
Müge Anlı Atv ekranlarında yine izleyiciyi ekran başına kilitliyor. Corona virüs nedeni ile bir süre Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınına ara verildi. Ancak Müge Anlı ve ekibi, Sevgi İzi ve Pati Buldular ile karantina günlerinde de hız kesmeden kayıpları bulmaya devam ediyor. Atv ekranlarında Müge Anıl'nın 12. sezonunda yaşanan olaylar gösterilirken dikkat çeken Turgut Özyürek cinayetinin katili merak konusu oldu! Manisa'nın Ahmetli ilçesinde yaşayan 58 yaşındaki Turgut Özyürek'in eşi Necla Hanım hakkında ortaya atılan iddiaların ardından emniyet düğmeye bastı.Son dönemde kanser hastalığıyla mücadele verdiği bilinen Turgut Özyürek'in eşi Necla Hanım'ın 9 kişiyle birlikte olduğu ortaya çıktı. Turgut Özyürek'in katilinin ise geçtiğimiz gün Müge Anlı canlı yayınında adı geçen kişi olduğu tespit edildi. 9 kişiyle birlikte olduğu ortaya çıktı. Turgut Özyürek'in katilinin ise canlı yayınında adı geçen kişi olduğu tespit edildi.
Avcılar'da babasıyla hava almak için dışarı çıkan Doğukan Gürbey (27), bir anda babasının yanından ayrılarak gözden kayboldu. Ailesi onu her yerde ararken; duyarlı vatandaşlarımız, Doğukan Gürbey'i bularak polise haber verdi. Bulunduğu yere gelen polis ekipleri, Doğukan Gürbey ile iletişim kuramayınca sol bileğinin üzerine kontrol ettiler ve bir Sevgi İzi olduğunu gördüler. Bu sayede polis ekibi, Müge Anlı'nın ekibine ulaşarak bilgi verdiler. Doğukan Gürbey, sol bileğinin üzerindeki Sevgi İzi sayesinde yalnızca bir saat içinde bulunarak ailesine teslim edildi.
Gözyaşları sevince dönüşen Gürbey Ailesi, Müge Anlı'ya hem oğullarını bir saat gibi bir sürede bulduğu hem de Sevgi İzi gibi güvenlik çemberi oluşturan bir projeyi hayata geçirdiği için teşekkür etti.
Öte yandan Anlı'nın kaybolan evcil hayvanları sahiplerine kavuşturmak için hayata geçirdiği Pati Buldular projesiyle de can dostlarımız yuvalarına kavuşuyor. 5 kayıp can dostumuz daha bulunarak sahiplerine teslim edildi. Pati Buldular projesi sayesinde bugüne kadar 395 kayıp pati bulunmuş oldu. Araştırmacı - Gazeteci Müge Anlı'nın hayata geçirdiği "Sevgi İzi" ve "Pati Buldular" projesiyle, kayıplar artık çok daha kısa sürede bulunuyor.
MÜGE ANLI'DAKİ TURGUT ÖZYÜREK CİNAYETİ!
Corona virüs nedeni ile bir süre ekranlara ara veren Müge Anlı, Atv ekranlarında 12. sezonda yaşanan olaylarla izleyicisiyle buluşuyor. Müge Anlı Turgut Özyürek'in katilini canlı yayında açıkladı! Manisa'nın Ahmetli ilçesinde yaşayan 58 yaşındaki Turgut Özyürek'in eşi Necla Hanım hakkında ortaya atılan iddiaların ardından emniyet düğmeye bastı. İşte Müge Anlı'da son dakika Turgut Özyürek - Necla Özyürek gelişmesi!
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Müge Anlı, canlı yayında Turgut Özyürek'in katilinin, Necla Hanım'ın evinde sakladığı Hayrettin Bey olduğunu aktardı. Geçtiğimiz gün Müge Anlı canlı yayınına bağlanan bir kişi, kardeşinin Necla Hanım'ın evinde kaldığını, Necla Hanım'ın onu zorla tuttuğunu, dışarı çıkmasına izin vermediğini ileri sürmüştü. Telefonla bağlanan izleyicinin sözleri üzerine bu kişinin 1986 doğumlu Hayrettin adında bir şahıs olduğu tespit edildi. Emniyet güçleri Hayrettin Bey ile görüşmelerinde verdiği çelişkili ifadeler sonucunda gözaltı kararı çıkardı.