Müge Anlı'daki Turgut Özyürek cinayetinin katilinden itiraf! Ailelerin umudu Müge Anlı'da yaşanan olaylar...

Gözyaşları sevince dönüşen Gürbey Ailesi, Müge Anlı'ya hem oğullarını bir saat gibi bir sürede bulduğu hem de Sevgi İzi gibi güvenlik çemberi oluşturan bir projeyi hayata geçirdiği için teşekkür etti.

Öte yandan Anlı'nın kaybolan evcil hayvanları sahiplerine kavuşturmak için hayata geçirdiği Pati Buldular projesiyle de can dostlarımız yuvalarına kavuşuyor. 5 kayıp can dostumuz daha bulunarak sahiplerine teslim edildi. Pati Buldular projesi sayesinde bugüne kadar 395 kayıp pati bulunmuş oldu. Araştırmacı - Gazeteci Müge Anlı'nın hayata geçirdiği "Sevgi İzi" ve "Pati Buldular" projesiyle, kayıplar artık çok daha kısa sürede bulunuyor.