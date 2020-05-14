Kuruluş Osman 22. yeni bölüm fragmanı izle

14.05.2020 00:03

Çarşamba akşamlarının reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman'da bu akşam yaşananlar izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam etti. Son bölümde Dündar, oğlu Bahadır'ı da kullanarak obanın beyleriyle iletişime geçti ve Gündüz ile Bamsı beyleri tuzağa çekmek için oyun kurdu. Bamsı Bey Burçin tarafından okla vuruldu. Osman Bey, Balgay'ın elinden kaçmaya çalıştı ancak önüne engelleri çıktı. Bölümün ekranlarda son bulmasıyla Kuruluş Osman 22. bölüm fragmanı yayınlandı.

KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Aygül'ün ihanetine uğrayarak yakalanan Osman Bey, bu bölümde Moğolların elinde ölüm kalım mücadelesi veriyor. "Bana verdiğin sadakat sözünü çiğnedin Osman" diyen Balgay, Osman Bey'i darağacına asarken, oğlu Bahadır'la birlikte beyliği geri almak için sinsice bir plan kuran Dündar, Gündüz ve Bamsı beyleri tuzağa düşürüyor.

Osman Bey, Moğolların elinden nasıl kurtulacak? Dündar'ın tuzağına düşen Gündüz ve Bamsı beylerin akıbeti ne olacak? Şehit oğlunun nişanlısı Burçin tarafından vurulan Bamsı Bey, hayatta kalabilecek mi? Dündar, Kayı Obası'nda darbe yapıp beyliği alacak mı? Baba evine dönen Bala Hatun, Osman Bey'den vaz mı geçecek? İntikam yemini eden Aygül, Alişar'la evlenecek mi? Kongar, Osman Bey'e yardım edecek mi?

BAMSI BEY'İ AĞLATAN TUZAK!

Bamsı Bey, Bahadır'ın tuzağına düştü ve şehit oğlunun nişanlısı Burçin tarafından vurulunca gözyaşlarına hakim olamadı.

Alişar Bey'den aldığı destekle Kayı Obası'nda iktidarı yeniden eline geçirmek isteyen Dündar, oğlu Bahadır'ı da kullanarak obanın beyleriyle iletişime geçti ve Gündüz ile Bamsı beyleri tuzağa çekmek için oyun kurdu.

GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Vuruşma esnasında kaçan Bahadır'ın peşine takılan Bamsı Bey, "Bahadır bu ihaneti durdur, canını bağışlayayım. Biz her daim diriyiz, sizin pusatınız bizim zırhımızı delmez evlat. İçine düştüğünüz ihanet çukurunda boğulacaksınız" dese de "Bamsı bey görmez misin? Sizin devriniz geçti artık. Bitti!! Dün el verdiğin alplar bugün sana pusat sallar" cevabıyla sarsıldı. Bahadır'ı etkisiz hale getirdiği anda sürpriz bir okla vurulan Bamsı Bey, kendisini vuranın şehit oğlunun nişanlısı Burçin olduğunu görünce "Kızım… Burçin…! Neden kızım… Neden?" diyerek gözyaşlarını tutamadı.

Yaralanan Bamsı Bey, hain tuzaktan nasıl kurtulacak? Dündar'ın Kayı Obası'nda başlattığı iktidar savaşı nasıl sonuçlanacak? Osman Bey, Moğolların elinden kurtularak ağabeyi Gündüz'e ve Bamsı Bey'e yardım edebilecek mi?

Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın; genel yönetmenliğini Metin Günay'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman'ın 21'nci bölümü de seyirciden büyük ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.

OSMAN BEY KURTARILIYOR

Osman Bey, Moğolların elinden Balgay tarafından kurtarılıyor.

Alişar tarafından tuzağa düşürülerek Moğol komutanı Böke'ye teslim edilen ve Konya'daki Moğol valisi Geyhatu'ya teslim edilmek üzere tutsak edilen Osman Bey, faaliyetlerinin ortaya çıkmasını göze alamayan Balgay tarafından baskınla ele geçirildi.

"CENGİZ HANIN YASALARI SAHTEYDİ"

Balgay'ın "Bana sadakat sözünü iki kez çiğnedin Osman bey! Cengiz hanın yasaları sahteydi… Konya'da Geyhatu'nun ve nökerlerin önünde küçük düşürdün…" sözlerine

"Fena mı? Allah'tan öte kimseye sadakatimiz olmadığını öğrenmiş oldun!" cevabını veren Osman Bey, Moğollar arasında yer alan Göktuğ'u kullanarak planını uygulamaya devam etti.

Osman Bey, Moğolların elinden kurtulup Kayı Obası'ndaki komploya dur diyebilecek mi? Balgay, Geyhatu'ya karşı Osman Bey'i nasıl kullanacak? Alişar Bey, Osman Bey'in Konya'ya varamadığını öğrenince ne yapacak?