Kuruluş Osman 19. yeni bölümde Osman Bey Dündar'ı köşeye sıkıştırıyor!
Atv'nin rekortmen dizisi Kuruluş Osman 19. yeni bölümde kılıçlar çekiliyor. Kuruluş Osman'ın merakla beklenen yeni bölümünde Aygül ve Burçin'in, Prenses Adelfa'yı kaçırması üzerine harekete geçen Osman Bey, Dündar'ın karşısına dikiliyor. Dündar'ın oğlunun gelişi dengeleri nasıl değiştirecek? Osman Bey'in Margarit keşişlerine karşı görevinde ona eşlik edecek kayı ulusu kim? Sezonun en çok konuşulan ve izlenen reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman 19. yeni bölüm ile 29 Nisan Çarşamba saat 21.00'de Atv'de...
Burak Özçivit (Osman Bey), Nurettin Sönmez (Bamsı), Ragıp Savaş (Dündar), Saruhan Hünel (Alişar), Didem Balçın (Selcan Hatun), Yurdaer Okur (Balgay), İsmail Hakkı (Samsa), Seda Yıldız (Şeyh Edebalı), Ayşegül Günay (Zöhre), Tuğrul Çetiner (Yannis), Eren Vurdem (Konur Alp), Alma Terzic (Sofia), Celal Al (Abdurrahman Alp), Emre Basalak (Gündüz), Eren Hacısalihoğlu (Batur), Burak Çelik (Kongar), Abidin Yerebakan (Akça Derviş), Özge Törer (Bala Hatun), Buse Arslan (Aygül), Aslıhan Karalar (Burçin), Burak Sarımola (Andreas), Uğur Arslan (Nizamettin), Açelya Özcan (Ayşe Hatun), Emel Dede (Gonca), Yiğit Uçan (Boran), Latif Koru (Salvador), Çağrı Şensoy (Cerkutay), Ali Sinan Demir (Tursun), Şevket Çapkınoğlu (Megala), Ayşen Gürler (Helen) gibi güçlü oyuncu kadrosuna sahip Atv'nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman yeni bölümde Osman Bey Dündar'ı köşeye sıkıştırıyor!
'Kuruluş Osman'ın yeni bölümünde, Aygül ve Burçin'in Prenses Adelfa'yı kaçırması üzerine harekete geçen Osman Bey, Dündar'ın karşısına dikiliyor...
Yapım, proje tasarım ve senaryosu Mehmet Bozdağ'a ait; genel yönetmenliğini Metin Günay'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman', atv ekranlarında çarşamba akşamlarına damgasını vurmaya devam edecek.