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Kuruluş Osman 19. yeni bölümde Osman Bey Dündar'ı köşeye sıkıştırıyor!

Atv'nin rekortmen dizisi Kuruluş Osman 19. yeni bölümde kılıçlar çekiliyor. Kuruluş Osman'ın merakla beklenen yeni bölümünde Aygül ve Burçin'in, Prenses Adelfa'yı kaçırması üzerine harekete geçen Osman Bey, Dündar'ın karşısına dikiliyor. Dündar'ın oğlunun gelişi dengeleri nasıl değiştirecek? Osman Bey'in Margarit keşişlerine karşı görevinde ona eşlik edecek kayı ulusu kim? Sezonun en çok konuşulan ve izlenen reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman 19. yeni bölüm ile 29 Nisan Çarşamba saat 21.00'de Atv'de...

28.04.2020 12:27 - Son Güncelleme: 28.04.2020 12:27 BU GALERİYİ PAYLAŞ





