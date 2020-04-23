Kuruluş Osman 19. yeni bölüm fragmanı izle

23.04.2020 00:20

ATV ekranlarının sevilen dizisi Kuruluş Osman'da bu akşam yaşananlar izleyicileri ekran başına kilitledi. Heyecanla takip edilen 18. bölümde Dündar'ın Alişar Bey tarafından korunduğunu öğrenen Osman Bey, Balgay ve Moğollarla birlikte Alişar'ın konağına gitti. Bölümün sona ermesiyle birlikte heyecan dolu sahnelerin yer aldığı Kuruluş Osman 19. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. İşte dizinin yeni bölüm fragmanı

OSMAN BEY, ALİŞAR'LA YÜZLEŞTİ

Dündar'ın Alişar Bey tarafından korunduğunu öğrenen Osman Bey, Balgay ve Moğollarla birlikte Alişar'ın konağına gitti. "Gördüm ki iki ezeli düşman bana karşı ittifak etmiş. Sizi bu kadar ürküttüğümü bilmiyordum" diyen Alişar, Osman Bey'in tüm ısrarına rağmen Dündar'ın konakta olmadığını söyledi ve "Dündar Bey'i öldü biliriz… Yok diriyse de gördüğün gibi burda yoktur Osman Bey" dedi.

"O KELLENİ GÖVDENDEN AYIRACAĞIM"

Dündar'ın konakta bulunamaması üzerine "Demek ki birinizin haberci kuşu yalan söylüyor. Sizin ittifakınızda buraya kadar" diyen Alişar, Osman Bey'in "Senin kanını niye dökmem bilir misin? Osman Bey bir Moğol kafirinin önünde Müslüman kanı dökmüş demesinler diye. Ancak bir dahaki sefer o kelleni gövdenden ayıracağım" sözleriyle soğuk terler döktü.

ALİŞAR OSMAN BEY'İ SAF DIŞI BIRAKABİLECEK Mİ?

Osman Bey, Dündar'ı bulabilecek mi? Balgay'la zoraki ittifakını nereye kadar sürdürecek? Geyhatu'nun gazabından kurtulmak isteyen Balgay, Cengiz Han yasalarını eline geçirebilecek mi? Alişar, sancak beyi unvanını kullanıp Osman Bey'i saf dışı bırakabilecek mi?

PRENSES ADELFA KAYI OBASI'NDA

Bizans-Moğol ittifakının önüne geçebilmek için Bizans prensesi Adelfa'yı kurtararak Kayı Obası'nda gizleyen Osman Bey, prensesi Bala Hatun ve Selcan Hatun'a emanet etmişti.

Kimliğini gizleyen ve kılık değiştiren Adelfa, Türkmen kıyafetleriyle obada dolaşarak Türk kültürünü tanıma fırsatı buldu.

"BENİM İÇİN KENDİ CANINI HİÇE SAYDI"

Prensesin "Aylardır ulaklar gelip gider Konstantinopolis'e… Geyhatu hediyeler, mektuplar gönderip, sonunda imparatoru ikna etti. Ben istemedim. Çok dua ettim, çok yalvardım bu evlilik olmasın diye. Yüce İsa'ya şükürler olsun, beni duydu; Osman Bey'i çıkardı karşıma! Osman bey gerçek bir kahraman. Beni o zalimlerin elinden kurtardı. O anı görmeliydiniz. Benim için kendi canını hiçe saydı. Tam bir kahraman" sözleriyle Osman Bey'e hayranlığını ifade etmesi ise Bala Hatun'u hayli etkiledi.

KURULUŞ OSMAN 18. BÖLÜMDE NELER OLDU?

"Osman ile Balgay ittifak kurmuşsa, kıyamet kopmuş demektir!"

Geyhatu'nun Bizans prensesi Adelfa ile evlenmesiyle kurulacak Moğol-Bizans ittifakına engel olmak üzere güçlerini birleştiren Osman Bey ve Balgay; Geyhatu'yu arkasına alan Alişar ve Dündar'ın kurduğu oyunu bozabilecek mi?

Zöhre Hatun ve Aygül, Dündar'a nasıl destek verecek? Gündüz Bey, Alişar'ın baskısına karşı Kayı Obası'nı koruyabilecek mi? Geyhatu, Osman Bey'in Bizans prensesi Adelfa'yı elinden almasına nasıl yanıt verecek?