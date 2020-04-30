RAMAZAN İMSAKİYE
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Bir Zamanlar Çukurova'nın yıldızları Uğur Güneş ve Hilal Altınbilek şoke etti! Meğer ikisi de yıllar önce...

ATV ekranlarında yayınlanan ve birçok kişi tarafından büyük bir ilgiyle takip edilen Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Yılmaz karakterine hayat veren Uğur Güneş'in sevgilisi merak edildi. Güneş hayranları, Bir Zamanlar Çukurova'nın Züleyha'ya olan aşkıyla imrendiren yıldızı Uğur Güneş'in gerçek hayattaki sevgilisini ararken eski sevgilisini öğrendi, gerçek karşısında herkes şoke oldu. Ardından Hilal Altınbilek'in eski sevgililerine araştıran Çukurova hayranları bir kez daha şaşırdı. Uğur Güneş, 13 Ocak 1987 tarihinde Ankara'da doğdu. Aslen Ankaralı olan Güneş'in bir erkek ve bir kız kardeşi vardır. Hilal Altınbilek ise 21 Ocak 1991'de İzmir'de dünyaya geldi. İşte Bir Zamanlar Çukurova'nın Yılmaz ve Züleyha'sının eski sevgilileri...

30.04.2020 08:15 - Son Güncelleme: 30.04.2020 08:15
Bir Zamanlar Çukurova'nın yıldızları Uğur Güneş ve Hilal Altınbilek şoke etti! Meğer ikisi de yıllar önce...

İşte Bir Zamanlar Çukurova'nın sevilen çifti Hilal Altınbilek ve Uğur Güneş'in eski sevgilisi...

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Bir Zamanlar Çukurova'nın yıldızları Uğur Güneş ve Hilal Altınbilek şoke etti! Meğer ikisi de yıllar önce...

İŞTE ÜNLÜLERİN ESKİ EŞLERİ VE SEVGİLİLERİ

HİLAL ALTINBİLEK - İDO TATLISES
Bir Zamanlar Çukurova'nın yıldızları Uğur Güneş ve Hilal Altınbilek şoke etti! Meğer ikisi de yıllar önce...

UĞUR GÜNEŞ - SELEN SEYVEN

Bir Zamanlar Çukurova'nın yıldızları Uğur Güneş ve Hilal Altınbilek şoke etti! Meğer ikisi de yıllar önce...

UĞUR GÜNEŞ - REYHAN CANSU

Bir Zamanlar Çukurova'nın yıldızları Uğur Güneş ve Hilal Altınbilek şoke etti! Meğer ikisi de yıllar önce...
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