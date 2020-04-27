Kuruluş Osman 19. bölüm 2. fragmanı izle!

27.04.2020 17:51

ATV'de çarşamba akşamı izleyicisiyle buluşan Kuruluş Osman dizisinde bu hafta dikkat çeken gelişmeler yaşandı. Son bölümde Geyhatu'nun Bizans prensesi Adelfa ile evlenmesiyle kurulacak Moğol-Bizans ittifakına engel olmak üzere güçlerini birleştiren Osman Bey ve Balgay; Geyhatu'yu arkasına alan Alişar ve Dündar'ın kurduğu oyunu bozmak için harekete geçti. Bölümün ardından Kuruluş Osman 19. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda Osman Bey'in "Gün gelecek bu topraklara hilal parıltısı yayılacak! sözleri izleyicilerin dikkatini çekiyor.

PRENSES ADELFA KAYI OBASI'NDA

Bizans-Moğol ittifakının önüne geçebilmek için Bizans prensesi Adelfa'yı kurtararak Kayı Obası'nda gizleyen Osman Bey, prensesi Bala Hatun ve Selcan Hatun'a emanet etmişti.

Kimliğini gizleyen ve kılık değiştiren Adelfa, Türkmen kıyafetleriyle obada dolaşarak Türk kültürünü tanıma fırsatı buldu.

"BENİM İÇİN KENDİ CANINI HİÇE SAYDI"

Prensesin "Aylardır ulaklar gelip gider Konstantinopolis'e… Geyhatu hediyeler, mektuplar gönderip, sonunda imparatoru ikna etti. Ben istemedim. Çok dua ettim, çok yalvardım bu evlilik olmasın diye. Yüce İsa'ya şükürler olsun, beni duydu; Osman Bey'i çıkardı karşıma! Osman bey gerçek bir kahraman. Beni o zalimlerin elinden kurtardı. O anı görmeliydiniz. Benim için kendi canını hiçe saydı. Tam bir kahraman" sözleriyle Osman Bey'e hayranlığını ifade etmesi ise Bala Hatun'u hayli etkiledi.

KURULUŞ OSMAN 18. BÖLÜMDE NELER OLDU?

"Osman ile Balgay ittifak kurmuşsa, kıyamet kopmuş demektir!"

Geyhatu'nun Bizans prensesi Adelfa ile evlenmesiyle kurulacak Moğol-Bizans ittifakına engel olmak üzere güçlerini birleştiren Osman Bey ve Balgay; Geyhatu'yu arkasına alan Alişar ve Dündar'ın kurduğu oyunu bozabilecek mi?

Zöhre Hatun ve Aygül, Dündar'a nasıl destek verecek? Gündüz Bey, Alişar'ın baskısına karşı Kayı Obası'nı koruyabilecek mi? Geyhatu, Osman Bey'in Bizans prensesi Adelfa'yı elinden almasına nasıl yanıt verecek?