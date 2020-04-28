RAMAZAN İMSAKİYE
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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yıldız ismi Yasemin Özilhan'ın kuzeni çıktı! Duyunca çok şaşıracaksınız...

Salı günleri reyting listesinde zirvede bulunan atv'nin sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, bu akşam ekranlara gelecek yeni bölümü ile yine nefesleri kesecek. Milyonları ekran başına kilitleyen EDHO, oyuncuların başarısıyla da dikkat çekiyor. Dizinin fanları tarafından oyuncuların özel hayatı da yakından mercek altına alınırken, EDHO'nun yıldız isminin Yasemin Özilhan ile kuzen olduğunu öğrenenler şaşkınlıklarını gizleyemiyor. Peki EDHO'nun yıldızı, Yasemin Özilhan'ın kuzeni olan o isim kim? Görünce çok şaşıracaksınız.

28.04.2020 07:59 - Son Güncelleme: 28.04.2020 07:59
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yıldız ismi Yasemin Özilhan'ın kuzeni çıktı! Duyunca çok şaşıracaksınız...

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi ile adından söz ettiren ve Yasemin Özilhan'ın kuzeni olan o isim kim? İşte başta o isim olmak üzere ünlülerin akrabalıkları.

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yıldız ismi Yasemin Özilhan'ın kuzeni çıktı! Duyunca çok şaşıracaksınız...

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yıldız ismi Yasemin Özilhan'ın kuzeni çıktı! Duyunca çok şaşıracaksınız...
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yıldız ismi Yasemin Özilhan'ın kuzeni çıktı! Duyunca çok şaşıracaksınız...

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yıldız ismi Yasemin Özilhan'ın kuzeni çıktı! Duyunca çok şaşıracaksınız...

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