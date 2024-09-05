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Esra Erol'da aile içi istismar ve çıplak fotoğraf ihbarı! Sahte hesap açıp babasını dolandırmıştı! Türkiye'nin konuştuğu olayda flaş gelişmeler

Esra Erol'da yeni sezona bomba bir olayla başladı. Mehmet Bey'in büyük kızı Sedef tarafından dolandırılma hikayesi herkesi şaşkınlığa uğrattı. Sedef'in fake hesaptan başka bir kadınmış gibi babasıyla konuştuğu ve onu dolandırdığı ortaya çıktı. Anne, baba ve Sedef canlı yayında yüzleşti. Bugün canlı yayında programa katılan ismini vermek istemeyen bir izleyicinin çıplak fotoğraf ihbarı stüyoda buz kestirdi. İşte bugün Esra Erol'da yaşananlar...

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Giriş Tarihi 05 Eylül 2024, 20:47 Güncelleme Tarihi05 Eylül 2024, 21:17
Esra Erol’da aile içi istismar ve çıplak fotoğraf ihbarı! Sahte hesap açıp babasını dolandırmıştı! Türkiye’nin konuştuğu olayda flaş gelişmeler 1

atv'nin sevilen programı Esra Erol'da da pes dedirtecek bir olay yaşandı. Aile 12 yaşındaki kızları Sudenaz'ı bulunması için Esra Erol'dan yardım istedi.

Esra Erol’da aile içi istismar ve çıplak fotoğraf ihbarı! Sahte hesap açıp babasını dolandırmıştı! Türkiye’nin konuştuğu olayda flaş gelişmeler 2

Erol 24 saat geçmeden küçük kızı sağ salim buldu. Konuyla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Esra Erol'da aile içi istismar ve çıplak fotoğraf ihbarı!

Esra Erol’da aile içi istismar ve çıplak fotoğraf ihbarı! Sahte hesap açıp babasını dolandırmıştı! Türkiye’nin konuştuğu olayda flaş gelişmeler 3

KİMSENİN AKLINA GELMEYECEK OLAY!

Aile yaşananlardan dolayı birbirlerini suçlarken senaristlerin bile aklına gelmeyecek o olay canlı yayına yansıdı.

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