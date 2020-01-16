Hem oğlu hem de kendisi şoke etti! Cennet Mahallesi'nin Aliş'i Seyit Karabulut'un son görüntüsüne bakın!

2004-2007 yıllarında izleyici karşısına çıkan Cennet Mahallesi adlı dizi hala hafızalarda. Tekrar bölümleriyle hala ekranlara gelen dizinin karakterlerinden, repliklerine kadar pek çok detayı unutulmadı. Özellikle çocuk oyuncuları en çok merak edilenler. Cennet Mahallesi'nde Aliş karakterini canlandıran Seyit Karabulut, şimdilerde 25 yaşında genç bir baba. Aile hayatına dair en özel detayları sosyal medya hesabından paylaşan Seyit Karabulut'un oğluda sevimliliği ile gönülleri fethetti. İşte Cennet Mahallesi'nin Aliş'i Seyit Karabulut'un inanılmaz değişimi.

İşte başta Seyit Karabulut olmak üzere çocuk oyuncuların değişimleri.