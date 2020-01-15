Emrah'ı görenler gözlerine inanamadı şoke oldu! Küçük Emrah işi abartınca 48'lik değil 28'lik oldu

Emrah estetiği abartınca 28'lik gibi göründü. Küçük Emrah olarak hayatımıza giren şarkıcı Emrah, önceki gün Bebek'te görüntülendi. Ailesi ile kameralardan uzak bir hayat sürdürmeyi tercih eden 48 yaşındaki Emrah'ın yüzündeki ve saçındaki değişiklikler dikkat çekti. Estetik operasyonu geçirdiği iddia edilen Emrah'ın son halini görenler tanımakta güçlük çekti. İşte Emrah'ın ve diğer ünlü isimlerin değişimi... Emrah, 1984 yılında İstanbul'da ilk profesyonel albümleri olan "Agam Agam" ve "Gülom" ile müzikseverlerin gönlünde "Küçük Emrah" olarak yer almaya başladı. 1985' de "Yaralı" adlı albümü büyük ilgi gördü. 1986 - 1987 yıllarında "Boynu Bükükler" ve "Ayrılamam" albümleri ile satış rekorları kırdı.

15.01.2020 12:05 - Son Güncelleme: 15.01.2020 12:05 BU GALERİYİ PAYLAŞ





