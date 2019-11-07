Selena oyuncularının inanılmaz değişimi görenleri şaşkına çevirdi 07.11.2019 11:47

atv ekranlarında izleyici karşısına çıkan ve bir döneme damgasını vuran Selena dizisi hala hafızalarda. Sinem Kobal'ın başrolünde yer aldığı dizinin çocuk yıldızları Gizem Güven, Cansu Demirci ve Dilara Kurtulmuş'u daha sonra göremedik. Sosyal medyada aktif olan bu üçlünün son hali görenleri şaşırtıyor.

Selena dizisi, hem yayınlandığı 2006-2009 yıllarında, hem de sonradan tekrarlarıyla yakın tarihin en sevilen dizilerinden biriydi. Süreç Film imzalı fantastik kurgu, komedi türündeki Selena 10 Eylül 2006 – 18 Ağustos 2009 tarihleri arasında atv'de yayınlandı. Üç sezon ve yüz dört bölüm sürdü. Başrollerini Sinem Kobal, Hakan Altıner, Sinan Çalışkanoğlu, Kayhan Yıldızoğlu, Serkan Şenalp, Cansu Demirci gibi oyuncular paylaştı. Gelin hep birlikte Selena 'nın on dört oyuncusunun son hallerine bakalım.