Cesaretin ete kemiğe büründü! Bozkır Arslanı Celaleddin gümbür gümbür geliyor! İşte 1. bölümden çok özel kareler...
Bozkır Arslanı Celaleddin güçlü oyuncu kadrosuyla gümbür gümbür geliyor! Çarşamba akşamlarının birincisi olan Kuruluş Osman dizisinin yapımcısı Mehmet Bozdağ'dan çok konuşulacak yeni bir tarihi dizi daha geldi. Cengiz Han'ın "Keşke böyle bir oğlum olsaydı" diyerek saygısını dile getirdiği tek hükümdar olan, cesaretin ete kemiğe büründüğü, onurlu savaşçı Celaleddin Harzemşah'ın efsanevi hikayesinin anlatıldığı "Bozkır Arslanı Celaleddin" ilk bölümüyle 21 Mayıs Cuma akşamı 20.00'de Atv ekranında olacak. İşte güçlü oyuncu kadrosu ve konusu ile merak uyandıran Atv'nin yeni dizisi Bozkır Arslanı Celaleddin 1. bölümden çok özel görüntüler...
20.05.2021 11:59
- Son Güncelleme: 20.05.2021 12:32
Cesaretin ete kemiğe büründüğü onurlu savaşçı Bozkır Arslanı Celaleddin Atv ekranlarına gümbür gümbür geliyor! Bozkır Arslanı Celaleddin yayın tarihi belli oldu! Hem Atv hem de Çarşamba akşamlarının birincisi olan Kuruluş Osman dizisinin yapımcısı Mehmet Bozdağ'dan çok konuşulacak yeni bir tarihi dizi olan Bozkır Arslanı Celaleddin oyuncu kadrosu ve yayınlanan fragmanları ile heyecanın dozunu arttırdı.
Onurlu savaşçı Celaleddin Harzemşah'ın efsanevi hikayesinin anlatıldığı "Bozkır Arslanı Celaleddin" ilk bölümüyle Cuma akşamı 20.00'de atv ekranında olacak.
Bozkır Arslanı Celaleddin 1. bölüm fragmanını izlemek için tıklayın