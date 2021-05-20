Cesaretin ete kemiğe büründü! Bozkır Arslanı Celaleddin gümbür gümbür geliyor! İşte 1. bölümden çok özel kareler...

Cesaretin ete kemiğe büründüğü onurlu savaşçı Bozkır Arslanı Celaleddin Atv ekranlarına gümbür gümbür geliyor! Bozkır Arslanı Celaleddin yayın tarihi belli oldu! Hem Atv hem de Çarşamba akşamlarının birincisi olan Kuruluş Osman dizisinin yapımcısı Mehmet Bozdağ'dan çok konuşulacak yeni bir tarihi dizi olan Bozkır Arslanı Celaleddin oyuncu kadrosu ve yayınlanan fragmanları ile heyecanın dozunu arttırdı.