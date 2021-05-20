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Cesaretin ete kemiğe büründü! Bozkır Arslanı Celaleddin gümbür gümbür geliyor! İşte 1. bölümden çok özel kareler...

Bozkır Arslanı Celaleddin güçlü oyuncu kadrosuyla gümbür gümbür geliyor! Çarşamba akşamlarının birincisi olan Kuruluş Osman dizisinin yapımcısı Mehmet Bozdağ'dan çok konuşulacak yeni bir tarihi dizi daha geldi. Cengiz Han'ın "Keşke böyle bir oğlum olsaydı" diyerek saygısını dile getirdiği tek hükümdar olan, cesaretin ete kemiğe büründüğü, onurlu savaşçı Celaleddin Harzemşah'ın efsanevi hikayesinin anlatıldığı "Bozkır Arslanı Celaleddin" ilk bölümüyle 21 Mayıs Cuma akşamı 20.00'de Atv ekranında olacak. İşte güçlü oyuncu kadrosu ve konusu ile merak uyandıran Atv'nin yeni dizisi Bozkır Arslanı Celaleddin 1. bölümden çok özel görüntüler...

20.05.2021 11:59 - Son Güncelleme: 20.05.2021 12:32
Cesaretin ete kemiğe büründüğü onurlu savaşçı Bozkır Arslanı Celaleddin gümbür gümbür geliyor! İşte 1. bölümden çok özel kareler...

Cesaretin ete kemiğe büründüğü onurlu savaşçı Bozkır Arslanı Celaleddin Atv ekranlarına gümbür gümbür geliyor! Bozkır Arslanı Celaleddin yayın tarihi belli oldu! Hem Atv hem de Çarşamba akşamlarının birincisi olan Kuruluş Osman dizisinin yapımcısı Mehmet Bozdağ'dan çok konuşulacak yeni bir tarihi dizi olan Bozkır Arslanı Celaleddin oyuncu kadrosu ve yayınlanan fragmanları ile heyecanın dozunu arttırdı.

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Cesaretin ete kemiğe büründüğü onurlu savaşçı Bozkır Arslanı Celaleddin gümbür gümbür geliyor! İşte 1. bölümden çok özel kareler...

Onurlu savaşçı Celaleddin Harzemşah'ın efsanevi hikayesinin anlatıldığı "Bozkır Arslanı Celaleddin" ilk bölümüyle Cuma akşamı 20.00'de atv ekranında olacak.

Bozkır Arslanı Celaleddin 1. bölüm fragmanını izlemek için tıklayın

Cesaretin ete kemiğe büründüğü onurlu savaşçı Bozkır Arslanı Celaleddin gümbür gümbür geliyor! İşte 1. bölümden çok özel kareler...

BOZKIR ARSLANI CELALEDDİN 1. BÖLÜM ÖZETİ

Bozkır Arslanı Celaleddin'in ilk bölümünde, Cengiz Han'ın karargahına giden Şehzade Celaleddin, sürpriz hamlesi ile dengeleri değiştirecek. Harzemşah ülkesinin kudretli başkenti Gürgenç, siyasi çekişmelerin pençesindedir.

Cesaretin ete kemiğe büründü! Bozkır Arslanı Celaleddin gümbür gümbür geliyor! İşte 1. bölümden çok özel kareler...

Sultan Alaeddin, Kıpçak boyu mensuplarına tanınan imtiyazdan rahatsızdır ve bu durum başkentte huzursuzluğa sebep olmaktadır.

Cesaretin ete kemiğe büründüğü onurlu savaşçı Bozkır Arslanı Celaleddin gümbür gümbür geliyor! İşte 1. bölümden çok özel kareler...

Öte yandan aslan avcısı namıyla bilinen şehzade Celaleddin için evlilik vakti gelmiştir. Düğün hazırlıkları devam ederken ülkenin kaderini yakından ilgilendiren bir düşman ortaya çıkar.