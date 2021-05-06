RAMAZAN İMSAKİYE
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Atv’nin yeni dizisi Bozkır Arslanı Celaleddin aksiyon sahneleriyle nefes kesiyor! İşte 1. bölüm 2. tanıtım fragmanı...

Atv’nin yeni dizisi Bozkır Arslanı Celaleddin aksiyon sahneleriyle nefes kesiyor! İşte 1. bölüm 2. tanıtım fragmanı...
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Görkemli prodüksiyonu ve aksiyon sahneleriyle nefes kesmeye geliyor! İslam dünyasını içene sürüklendiği büyük bir iç savaş ve kaostan çıkarıp birleştirmeye çalışan, dünyayı kasıp kavuran Moğollara ilk mağlubiyeti tattıran ve onların yenilmezlik efsanesini yerle bir eden "Bozkır Arslanı Celaleddin"in hikayesini anlatan dizinin yapım ve proje tasarımını Mehmet Bozdağ üstlendi. Bozkır Arslan'ı Celaleddin 2. tanıtımıyla ortalığı kasıp kavuruyor!


Bozdağ Film imzalı, Harzemşahların büyük komutanı ve lideri Celaleddin Harzemşah'ın hikayesini konu alan yeni dizi 'Bozkır Arslanı Celaleddin'den ikinci tanıtım yayınlandı.

Yayınlanan ilk tanıtımı ile milyonlarca izlemeye ulaşan ve büyük beğeni toplayan 'Bozkır Arslanı Celaleddin' yakında atv'de ekrana gelmeye başlayacak.

'Diriliş Ertuğrul' ve 'Kuruluş Osman' dizilerinin yapımcısı Mehmet Bozdağ'ın senarist, yapımcı ve proje tasarımcısı olarak imza attığı yapımın kadrosunda Emre Kıvılcım, Yulduz Radjova, Rano Shodiyeva, Rayxoun Ulesanova, Tohir Saidov, Saide Rametova, Gülenay Kalkan Ünlüoğlu, Cemal Hünal, Sezgin Erdemir, Kaan Yalçın, Ferhat Yılmaz gibi isimler yer alıyor.

Bozkır Arslan'ı Celaleddin Videoları