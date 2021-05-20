Uyanış Büyük Selçuklu’ya bomba oyuncu! Yer yerinden oynayacak! Dizide heyecan dolu yeni dönem başlıyor…

Uyanış Büyük Selçuklu konusu ve oyuncularıyla yakından takip ediliyor. Daha önce pek çok dizi ve film projesinde yer alan başarılı ve yakışıklı oyuncu Uyanış Büyük Selçuklu kadrosuna dahil oldu ve heyecanın dozu daha da artacak. Tarih konulu dizide yeni bir dönemin kapıları aralanıyor ve yeni katılan isim ile birlikte fırtınalar esecek, yer yerinden oynayacak. Hangi rolde yer alacağı da belli oldu. İşte Uyanış Büyük Selçuklu'ya katılan o isim…