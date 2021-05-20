Uyanış Büyük Selçuklu’ya bomba oyuncu! Yer yerinden oynayacak! Dizide heyecan dolu yeni dönem başlıyor…
Severek izlenen dizi Uyanış Büyük Selçuklu'ya bomba oyuncu haberi herkesi heyecanlandırdı. TRT 1'de Pazartesi akşamları ekrana gelen ve ilgiyle izlenen diziye dair gelişmeler yakından takip ediliyor, kadrosuna katılan isimler de heyecan yaratıyor. Uyanış Büyük Selçuklu dizisine katılan yeni oyuncu ile birlikte heyecan dolu yeni bir dönemin de kapıları aralanıyor. Başarılı oyuncunun eklenmesiyle yer yerinden oynayacak, hangi karaktere hayat vereceği de belli oldu. İşte Uyanış Büyük Selçuklu kadrosunun yeni ismi…
Severek izlenen dizi Uyanış Büyük Selçuklu'ya bomba oyuncu haberi herkesi heyecanlandırdı. TRT 1'de Pazartesi akşamları ekrana gelen ve ilgiyle izlenen diziye dair gelişmeler yakından takip ediliyor, kadrosuna katılan isimler de heyecan yaratıyor. Uyanış Büyük Selçuklu dizisine katılan yeni oyuncu ile birlikte heyecan dolu yeni bir dönemin de kapıları aralanıyor. Başarılı oyuncunun eklenmesiyle yer yerinden oynayacak, hangi karaktere hayat vereceği de belli oldu. İşte Uyanış Büyük Selçuklu kadrosunun yeni ismi…
Uyanış Büyük Selçuklu konusu ve oyuncularıyla yakından takip ediliyor. Daha önce pek çok dizi ve film projesinde yer alan başarılı ve yakışıklı oyuncu Uyanış Büyük Selçuklu kadrosuna dahil oldu ve heyecanın dozu daha da artacak. Tarih konulu dizide yeni bir dönemin kapıları aralanıyor ve yeni katılan isim ile birlikte fırtınalar esecek, yer yerinden oynayacak. Hangi rolde yer alacağı da belli oldu. İşte Uyanış Büyük Selçuklu'ya katılan o isim…
BARIŞ ARDUÇ KİMDİR?
Barış Arduç, 9 Ekim 1987 tarihinde anne babası çalışmak için gittiklerinde İsviçre'nin Scherzingen şehrinde ailesinin ortanca çocuğu olarak dünyaya gelmiştir.Baba tarafından Fatsa'lıdır. 8 yaşında kadar ailesi ile birlikte burada yaşayan oyuncu 1995 yılında aile ile birlikte Türkiye'ye kesin dönüş yaptı.
Gölcük'te eğitim hayatını sürdürürken 1999 yılında yaşanan Gölcük depremi sonrasında ailesiyle birlikte Bolu'ya yerleşti. Üniversite eğitimi için ilk yıl kazandığı Kayseri Erciyes Üniversitesi Spor Akademisini adapte olamadığı için bıraktı. Çok iyi bir yüzücü olan oyuncu 8 sene boyunca Şile'de cankurtaran olarak çalıştı.