Samur Almanlara rakip oldu! "Yapamazsınız" diyorlardı....

Bu başarının ihracata bir etkisi olmasını beklediklerini dile getiren Kurt, şöyle konuştu:

"Çok enteresandır, Güney Kore'de, genellikle teknoloji transfer ettiğimiz bir ülkede Samur ile ilgili bir ihtiyaç var. Yine başka bir teknoloji devi olan Almanya ve Alman ürünü ile Güney Kore'de Samur ile ciddi bir rekabete girdik. Bu yıl içinde ihalenin sonlanmasını bekliyoruz. Hyundai Rotem firmasıyla Güney Kore'de yerli üretime yönelik, teknoloji transferini de içeren bir ön anlaşmamız var. İhaleyi kazandığımız takdirde yine Türkiye'nin gururu olabilecek bir projeye daha imza atacağımızı düşünüyorum."