Samur Almanlara rakip oldu! "Yapamazsınız" diyorlardı....
Türk savunma sanayisinin yurt dışına ihraç ettiği ürünlere bir yenisi eklenmeye hazırlanıyor. Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) başarıyla hizmet veren Samur Seyyar Yüzücü Hücum Köprüsü, önemli bir ihracat başarısı için gün sayıyor.
FNSS Üst Yöneticisi Nail Kurt, daha önce ihaleyi aldıktan sonra Alman firmanın yöneticisiyle aralarında geçen ve daha sonra rüyasına girdiğini belirttiği diyaloğu, "Kaç yılda bitecek bu proje, dedi. Yaklaşık 6 yılda dedim. Hiçbir şey yapamazsınız, bir önerim var: 'Bizden alın bunları, verin Türkiye'ye' dedi. Bu bir özgün tasarım projesi, bunun altına elimizi koyduk ve başaracağız, destek vermek isterseniz konuşabiliriz dedim. Tabii ki Almanlar desteğe yanaşmadılar. 'Tamamen hazır alın'a getiriyorlardı. Bu bizim için bir opsiyon değildi. Tabii ki reddettik." şeklinde anlatmıştı.
Şirket, sonraki süreçte yürüttüğü çalışmalarla Türk savunma sanayisi açısından birçok ilki barındıran Samur'u TSK'ye kazandırdı.
GÜNEY KORELİ FİRMAYLA ÖN ANLAŞMA YAPILDI
Nail Kurt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Samur'un ihracatına yönelik yürüttükleri çalışmalara ilişkin bilgi verdi.
FNSS'in 2007'de imzalanan sözleşmeyle Samur'un tasarım, geliştirme ve üretimini üstlendiğini ifade eden Kurt, "Dünyada benzer bir sistem üreten sadece Almanlar var. Türkiye, böyle bir sistemi tasarlayıp üretebilen ve hakkıyla çalıştıran ikinci ülke oldu. TSK bu ürünü yıllardır büyük bir başarıyla kullanıyor." dedi.
Bu başarının ihracata bir etkisi olmasını beklediklerini dile getiren Kurt, şöyle konuştu:
"Çok enteresandır, Güney Kore'de, genellikle teknoloji transfer ettiğimiz bir ülkede Samur ile ilgili bir ihtiyaç var. Yine başka bir teknoloji devi olan Almanya ve Alman ürünü ile Güney Kore'de Samur ile ciddi bir rekabete girdik. Bu yıl içinde ihalenin sonlanmasını bekliyoruz. Hyundai Rotem firmasıyla Güney Kore'de yerli üretime yönelik, teknoloji transferini de içeren bir ön anlaşmamız var. İhaleyi kazandığımız takdirde yine Türkiye'nin gururu olabilecek bir projeye daha imza atacağımızı düşünüyorum."