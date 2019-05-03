BMC'den askeri sürücüsüz araç (Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları)

Günümüz meskun mahal ve asimetrik savaş ortamları için özel olarak geliştirilen araç, BMC'nin yenilikçi teknolojilerini hayata geçirdiği özel proje olarak dikkati çekiyor. Amazon 4x4 Çok Amaçlı Zırhlı Araç, insansız ve uzaktan kumandalı olarak da görev yapabiliyor.