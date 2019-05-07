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Telefonunuzda bu program varsa hemen silin! Google uyardı...

Çağımızın vazgeçilmez teknoloji ürünlerinden biri tabi ki akıllı telefonlar. Cep telefonları ne yazık ki pek çok uygulama olmadan anlamsız bir hal alıyor. Bu durum koca bir tehlike yaratıyor... Aman dikkat! Eğer cep telefonunuzda bu programlardan biri ya da daha fazlası varsa tehlike altındasınız demektir. İşte telefonunuzdan hemen silmeniz gereken uygulamalar.

07.05.2019 10:30 - Son Güncelleme: 07.05.2019 10:39
Telefonunuzda bu program varsa hemen silin! Google uyardı...

Akıllı telefonlarınıza yüklediğiniz ücretsiz programlar karlı değil, başınıza iş açmak üzere olan bir seçenek. Eğer bu programlardan bazıları telefonunuzda ise hemen silin...

Call Recorder: Telefon görüşmelerinizin kaydını tutan bu uygulama, gizliden gizliye sesinizi üçüncü parti uygulamalarla da paylaşıyor.

Telefonunuzda bu program varsa hemen silin! Google uyardı...

Realtime Booster: Telefonunuzu hızlandırdığını iddia ediyor, ancak bilgilerinizi çalmaktan başka bir şey yapmıyor!

Telefonunuzda bu program varsa hemen silin! Google uyardı...

SmartSwipe: Bu uygulama telefonunuza yüklüyse hemen kaldırın; kredi kartı bilgilerinizi anında telefondan çalıyor.

Telefonunuzda bu program varsa hemen silin! Google uyardı...

Pro Camera Beauty

Telefonunuzda bu program varsa hemen silin! Google uyardı...

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