Türkiye'nin savunma sanayii SAHA 2026'da otonom sistemler ve ileri haberleşme teknolojilerindeki yeni hamlelerini vitrine çıkarıyor. İnsansız deniz araçlarına kesintisiz uydu bağlantısı sağlayan yenilikçi çözümün yanı sıra hava, deniz ve sualtı alanlarını kapsayan 6 yeni milli insansız platform ilk kez kamuoyunun karşısına çıkacak.
Savunma sanayisine yönelik anten ve haberleşme sistemleri geliştiren NETA Elektronik, deniz platformları için geliştirdiği "Deniz SOTM" çözümünü ilk kez SAHA 2026'da tanıtacak. Açık denizlerde artan operasyonel ihtiyaçlar doğrultusunda geliştirilen sistem hareket halindeki platformların uyduyla bağlantısını kesintisiz sürdürebilmesini sağlıyor. Gelişmiş takip kabiliyeti sayesinde uyduyu sürekli izleyen anten, bağlantı kopmalarını minimuma indiriyor.
Deniz SOTM; askeri gemilerden ticari platformlara, açık deniz enerji tesislerinden özel yatlara kadar geniş bir kullanım alanına hitap ediyor. Yüksek veri iletim kapasitesi ve zorlu deniz koşullarına dayanıklı yapısıyla kritik görevlerde güvenilir iletişim altyapısı sunuyor.
Yeni nesil çözüm özellikle insansız deniz araçları (İDA/USV) için oldukça önemli. Farklı boyut ve konfigürasyonlara uyum sağlayacak şekilde tasarlanan sistem, otonom platformların uzak mesafelerde dahi kesintisiz veri aktarımı yapabilmesine imkan tanıyor. Bu gelişme, insansız sistemlerin operasyonel etkinliğini artırırken denizlerdeki görev sürekliliğini de güçlendiriyor.
STM Savunma Teknolojileri SAHA 2026'da otonom sistemler alanındaki mühendislik gücünü yansıtan 6 yeni milli platformun lansmanını gerçekleştirecek.
Yeni sistemler arasında uzun menzilli kamikaze İHA öne çıkıyor. Otonom görev kabiliyetiyle kritik hedeflere karşı etkili olması planlanan sistem artırılmış menzil ve faydalı yük kapasitesiyle dikkat çekiyor.
Bunun yanı sıra:
STM, deniz tarafında da iki yeni insansız sistemi tanıtacak. Bunlar arasında yüksek sürat ve düşük görünürlük özellikleriyle öne çıkan kamikaze insansız deniz aracı dikkat çekiyor.
Ayrıca stratejik görevler için geliştirilen büyük sınıf otonom sualtı aracı da ilk kez sergilenecek. Bu sistemler sürü operasyon kabiliyetiyle deniz harbinde yeni bir dönemin kapısını aralıyor.
STM, yeni lansmanların yanı sıra sahada aktif olarak kullanılan sistemlerini de ziyaretçilerle buluşturacak. KARGU, TOGAN, BOYGA-B ve TURUL VTOL gibi platformlar fuarda yer alacak. Ayrıca Türkiye'nin ilk milli fırkateyni TCG İSTANBUL ve Reis sınıfı denizaltı projeleri de SAHA 2026 kapsamında sergilenecek.
5-9 Mayıs tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenecek SAHA 2026, Türkiye'nin savunma, havacılık ve uzay alanındaki en büyük organizasyonlarından biri olarak öne çıkıyor.
Haberde kullanılan fotoğraflar AA, STM ve SAHA İSTANBUL X hesabından servis edilmiştir.
