Denizde kesintisiz bağlantı ve 6 yeni otonom sistem geliyor: Teknolojinin kalbi SAHA'da

Türkiye savunma sanayii SAHA 2026'da otonom sistemler ve haberleşme teknolojilerindeki yeni atılımlarını sergilemeye hazırlanıyor. İnsansız deniz araçları için geliştirilen kesintisiz uydu haberleşme çözümü ile birlikte hava, deniz ve sualtını kapsayan 6 yeni milli insansız platform ilk kez tanıtılacak.

Teknolojinin kalbi SAHA’da: Denizde kesintisiz bağlantı ve 6 yeni otonom sistem geliyor

Türkiye'nin savunma sanayii SAHA 2026'da otonom sistemler ve ileri haberleşme teknolojilerindeki yeni hamlelerini vitrine çıkarıyor. İnsansız deniz araçlarına kesintisiz uydu bağlantısı sağlayan yenilikçi çözümün yanı sıra hava, deniz ve sualtı alanlarını kapsayan 6 yeni milli insansız platform ilk kez kamuoyunun karşısına çıkacak.

SAHA 2026’da Türkiye savunma sanayii yeni teknolojilerini sergileyecek

Kesintisiz haberleşme dönemi başlıyor

Savunma sanayisine yönelik anten ve haberleşme sistemleri geliştiren NETA Elektronik, deniz platformları için geliştirdiği "Deniz SOTM" çözümünü ilk kez SAHA 2026'da tanıtacak. Açık denizlerde artan operasyonel ihtiyaçlar doğrultusunda geliştirilen sistem hareket halindeki platformların uyduyla bağlantısını kesintisiz sürdürebilmesini sağlıyor. Gelişmiş takip kabiliyeti sayesinde uyduyu sürekli izleyen anten, bağlantı kopmalarını minimuma indiriyor.

İnsansız deniz araçları için kesintisiz haberleşme çözümü tanıtılacak
Hava ve denizde 6 yeni milli insansız sistem geliyor

Deniz SOTM; askeri gemilerden ticari platformlara, açık deniz enerji tesislerinden özel yatlara kadar geniş bir kullanım alanına hitap ediyor. Yüksek veri iletim kapasitesi ve zorlu deniz koşullarına dayanıklı yapısıyla kritik görevlerde güvenilir iletişim altyapısı sunuyor.

NETA Elektronik deniz SOTM sistemi ile dikkat çekiyor

İnsansız deniz araçlarına yeni kabiliyet

Yeni nesil çözüm özellikle insansız deniz araçları (İDA/USV) için oldukça önemli. Farklı boyut ve konfigürasyonlara uyum sağlayacak şekilde tasarlanan sistem, otonom platformların uzak mesafelerde dahi kesintisiz veri aktarımı yapabilmesine imkan tanıyor. Bu gelişme, insansız sistemlerin operasyonel etkinliğini artırırken denizlerdeki görev sürekliliğini de güçlendiriyor.

Sistem hareket halindeyken uydu bağlantısını sürdürebiliyor

STM'den 6 yeni milli insansız sistem

STM Savunma Teknolojileri SAHA 2026'da otonom sistemler alanındaki mühendislik gücünü yansıtan 6 yeni milli platformun lansmanını gerçekleştirecek.

Zorlu deniz koşullarında kesintisiz iletişim sağlanması hedefleniyor

Hava platformlarında dikkat çeken yenilikler

Yeni sistemler arasında uzun menzilli kamikaze İHA öne çıkıyor. Otonom görev kabiliyetiyle kritik hedeflere karşı etkili olması planlanan sistem artırılmış menzil ve faydalı yük kapasitesiyle dikkat çekiyor.

Düşman İHA’larını etkisiz hale getiren önleyici sistem

Bunun yanı sıra:

  • Gelişmiş ALPAGU versiyonu
  • Düşman İHA'larını etkisiz hale getiren önleyici sistem
  • Mini keşif-gözetleme platformları ilk kez kamuoyuna sunulacak.
STM fuarda 6 yeni milli insansız sistemi tanıtacak

Deniz ve sualtında otonom dönüşüm

STM, deniz tarafında da iki yeni insansız sistemi tanıtacak. Bunlar arasında yüksek sürat ve düşük görünürlük özellikleriyle öne çıkan kamikaze insansız deniz aracı dikkat çekiyor.

Hava deniz ve sualtı platformları birlikte geliştiriliyor

Ayrıca stratejik görevler için geliştirilen büyük sınıf otonom sualtı aracı da ilk kez sergilenecek. Bu sistemler sürü operasyon kabiliyetiyle deniz harbinde yeni bir dönemin kapısını aralıyor.

Otonom sistemler modern harp sahasında öne çıkıyor

Sahada kanıtlanmış sistemler de sergilenecek

STM, yeni lansmanların yanı sıra sahada aktif olarak kullanılan sistemlerini de ziyaretçilerle buluşturacak. KARGU, TOGAN, BOYGA-B ve TURUL VTOL gibi platformlar fuarda yer alacak. Ayrıca Türkiye'nin ilk milli fırkateyni TCG İSTANBUL ve Reis sınıfı denizaltı projeleri de SAHA 2026 kapsamında sergilenecek.

Yeni nesil kamikaze İHA ve deniz araçları ilk kez gösterilecek

SAHA 2026: Teknolojinin kalbi İstanbul'da atacak

5-9 Mayıs tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenecek SAHA 2026, Türkiye'nin savunma, havacılık ve uzay alanındaki en büyük organizasyonlarından biri olarak öne çıkıyor.

Sahada kanıtlanmış sistemler

Haberde kullanılan fotoğraflar AA, STM ve SAHA İSTANBUL X hesabından servis edilmiştir.

