T ürkiye, savunma sanayii alanında deniz gücünü hız kesmeden büyütüyor. Kendi savaş gemilerini tasarlayıp inşa edebilen ve ihraç edebilen sınırlı sayıdaki ülkeden biri olan Türkiye, tersanelerindeki eş zamanlı gemi üretim kapasitesini artırma kararı aldı. Hâlihazırda 41 olan inşa halindeki gemi sayısı dikkat çekerken, aynı anda 9 geminin inşası da başlamak üzere.

ÇOK ÖNEMLİ ADIM

60 bin ton deplasmana sahip olması planlanan MUGEM, tamamlandığında Türk donanmasının en büyük gücü haline gelecek. Bu hamleyle Türkiye, aynı anda en fazla askeri deniz platformunu üreten ülke konumuna yükselecek. Devam eden 50 platformluk üretim portföyü içinde, uluslararası savunma pazarında dikkat çeken kritik projeler de yer alıyor.

Bu arada, Türk donanmasının en önemli projelerinden biri olarak gösterilen Tepe Sınıfı Hava Savunma Harbi Muhribi (HSHM) kapsamında da somut adım atıldı. Projenin ilk gemisi TCG KOCATEPE'nin ilk bloğu ile inşa süreci resmen başlatıldı.

ÖZELLİKLERİ:

Toplam Kapasite: 50 Adet Hava Aracı. Bu araçların 20 adedi uçuş güvertesinde (Deck), 30 adedi ise hangar bölümünde konuşlandırılabilecek.

Planlanan Hava Filosu: HÜRJET: Hafif taarruz ve eğitim uçağının kancalı deniz versiyonu.

Bayraktar KIZILELMA: İnsansız savaş uçağı (MİUS).

Bayraktar TB3: Keşif ve silahlı SİHA.

ANKA-3: Derin darbe (Deep Strike) yetenekli insansız uçak.