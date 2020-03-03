Ziraat Türkiye Kupası'nda dev kapışma! İşte Trabzonspor - Fenerbahçe maçının 11'leri...

İKİ TAKIMDA DA EKSİKLER ÇOK

Trabzonspor'da da Fenerbahçe'de de kupa derbisi öncesi eksikler göze çarpıyor. Ev sahibi konumundaki bordo-mavililerde Hosseini ve Ahmet Canbaz yok. Obi Mikel de hafta sonu kırmızı kart gördüğü için bu karşılaşmada forma giyemeyecek. Pereira'nın ise yedekte başlaması bekleniyor. Kanarya'da ise yokluğu aranan kanat oyuncusu Garry Rodrigues bu önemli randevuya da yetişemiyor. Ayrıca kaptan Emre Belözoğlu da sakatlığını atlatamadı.

İŞTE TRABZONSPOR - FENERBAHÇE MAÇININ 11'LERİ