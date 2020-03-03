Ziraat Türkiye Kupası'nda dev kapışma! İşte Trabzonspor - Fenerbahçe maçının 11'leri...
Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final heyecanı atv ekranlarında Trabzonspor - Fenerbahçe derbisi ile start alacak. Erken final olarak görülen zorlu eşleşme öncesi iki takım kozlarını Şenol Güneş Stadı'nda paylaşacak. Dev maç öncesi her iki ekipte de eksikler bulunurken, Ersun Yanal takımının başında son maça çıkacak. İşte Trabzonspor - Fenerbahçe karşılaşmasından öne çıkanlar ve ilk 11'ler...
Türkiye'nin kupasında büyük heyecan... 'Erken final' olarak tanımlanan yarı final eşleşmesinde Trabzonspor ile Fenerbahçe kupaya bir adım daha yaklaşabilmek için kozlarını önce Şenol Güneş Stadı'nda paylaşacak. 20.30'da başlayacak mücadeleyi Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Süper Lig'de şampiyonluğa koşan Karadeniz temsilcisi, Türkiye Kupası'nda da mutlu sona ulaşmak istiyor. Son 5 haftada yaşadığı puan kayıplarıyla lig yarışında rakiplerinin gerisinde kalan Fenerbahçe de kupaya sarıldı.
İKİ TAKIMDA DA EKSİKLER ÇOK
Trabzonspor'da da Fenerbahçe'de de kupa derbisi öncesi eksikler göze çarpıyor. Ev sahibi konumundaki bordo-mavililerde Hosseini ve Ahmet Canbaz yok. Obi Mikel de hafta sonu kırmızı kart gördüğü için bu karşılaşmada forma giyemeyecek. Pereira'nın ise yedekte başlaması bekleniyor. Kanarya'da ise yokluğu aranan kanat oyuncusu Garry Rodrigues bu önemli randevuya da yetişemiyor. Ayrıca kaptan Emre Belözoğlu da sakatlığını atlatamadı.
İŞTE TRABZONSPOR - FENERBAHÇE MAÇININ 11'LERİ