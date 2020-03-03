Haberler
Galeri
Spor
Cristiano Ronaldo'dan şoke eden haber! Annesi Dolores Aveiro felç geçirdi...
Cristiano Ronaldo'dan şoke eden haber! Annesi Dolores Aveiro felç geçirdi...
Juventus forması giyen dünyaca ünlü Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo'dan kahreden haber... 35 yaşındaki yıldızın annesi Dolores Aveiro felç geçirdi. Hastaneye kaldırılan Aveiro'nun tedavi altına alındığı iddia edildi.
03.03.2020 15:43
- Son Güncelleme: 03.03.2020 15:49
İtalya Serie A ekiplerinden Juventus forması giyen Cristiano Ronaldo'nun annesi Dolores Aveiro'nun geçirdiği felç sebebiyle apar topar hastaneye kaldırıldığı öne sürüldü.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Madeira yerel basınında yer alan haberlerde; Dolores Aveiro'nun sabaha karşı rahatsızlandığı ve Dr. Nelio Mendonca Hastanesi'nde tedavi altına alındığı belirtildi.
Sabah saatlerinde beynine giden damarlarda tanıklık yaşanan Dolores Aveiro'ya, beynine yeterli oksijen gitmediği için inme indiği tahmin ediliyor.
Söz konusu haberlerde ayrıca Dolores Aveiro'nun bilincinin açık ve durumunun stabil olduğu kaydedildi.
Dolores Aveiro, uzun süredir mücadele verdiği göğüs kanserini 2007 yılında yenmişti.