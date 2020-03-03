Spor otoriteleri Fenerbahçe'deki ayrılığı değerlendirdi: Sadece Yanal olmaz Koç da bırakmalı

Zeki Uzundurukan: Vizyon; başarısızlık anında TFF'yi, MHK'yi, medyayı, yorumcuları suçlamak mı? Hangi vizyondan bahsediyorsun kardeşim! Geçen hafta da söyledim. Yineliyorum. Ersun Yanal'ın gelmesi büyük hataydı. Bunu daha en başından beri Türk basınında ilk söyleyen gazeteci olarak yine haklı çıktım. Çünkü Ersun Yanal'ı çok iyi tanıyorum. Hep ne dedim, 'Fenerbahçe taraftarının gözüne Ersun Yanal perdesi inmiş...' Bu perde kalktığında, taraftar da Ersun Yanal'ın nasıl başarısız bir hoca olduğunu görecek ama iş işten geçmiş olacak' demiştim. Yaklaşık 1.5 yıldır Ersun Yanal konusunda hep doğruları konuşmama rağmen (haklılığım ortaya çıktı) beni eleştiren Fenerbahçe taraftarı, şimdilerde sokakta yürürken de sosyal medya üzerinden de 'Müdürüm sen haklıymışsın, keşke bu uyarını yönetim dikkate alsaydı da bu sezona Yanal ile başlamasaydık' diyorlar. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, başarısızlıkta tarih yazmaya devam ediyor. En son icraatı Ersun Yanal'ı göndermek oldu. Gönderdi tamam da Ersun Yanal ile kupa yarı finaline çıkıyor. Yani yollarını ayırdığı hoca ile Trabzonspor maçına çıkıyor. Dünyada böyle bir şey ne görüldü, ne duyuldu? Cumartesi gecesi A Spor'daki Takım Oyunu programında 'Sadece Ersun Yanal'ın gönderilmesi ile Fenerbahçe'deki kötü gidişat düzelmez. Yönetimin de acilen olağanüstü kongre kararı alması gerekir. Bu başarısız yönetim de gitmeli' demiştim. Yineliyorum. Fenerbahçe, Ali Koç yönetiminde başarılı olamaz. Vizyonlu, Türk futbolunu iyi bilen bir başkana ihtiyacı var Fenerbahçe kulübünün... Alman ekolünden gelen bir hoca ve donanımlı bir başkanla ancak özlenen kupalara ve şampiyonluklara kavuşabilir Fenerbahçe...

Reha Kapsal: Bu doğru bir hareket değil. Bugünkü maça teknik direktörsüz çıksaydı alınacak bir kötü sonuçta camiada bütün oklar Ali Koç'a dönecekti. Ancak şu anda gelen kötü sonuçta sorumlu Ersun Yanal olacaktır. Neticede takımın başında yer alacak. Yani Ali Koç, kendini kurtarabilmek adına böyle bir karar almış olabilir. Ancak bu doğru bir karar değil.

Serkan Korkmaz: Gerçekten anlam veremiyorum. Bu akşam Trabzon'da Ersun Yanal'ın Fenerbahçe takımının başında sahaya çıkacak olmasına dair rasyonel hiçbir gerekçe bulamadım. Bence, ortak bir karar gibi görünen bu tuhaf finalde iki taraftan birinin diğerine dayatması söz konusu. Ya yönetim bu maça da Yanal'ın çıkmasıyla yeni gelecek hocayı az yıpratmak peşinde, ya da Yanal Fenerbahçe macerasına (Aziz Yıldırım döneminde alacaklarını bırakarak ettiği istifada olduğu gibi) ileride bir gün yeniden devam edeceği şekilde bir veda hayal ediyor. Her iki tarafın da aldığı bu riskin futbolcular üzerinde olumlu bir etki bırakacağını sanmıyorum. Hem Koç, hem de Yanal için bu denli riskli ve radikal bir kararın ortaya çıkması çok ilginç.