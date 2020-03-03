Spor otoriteleri Fenerbahçe'deki ayrılığı değerlendirdi: Sadece Yanal olmaz Koç da bırakmalı
Fenerbahçe'de başarısızlığın faturası teknik direktör Ersun Yanal'a kesilirken, futbol otoriteleri Zeki Uzundurukan, Serkan Korkmaz ve Reha Kapsal sarı-lacivertli camiada gündemi değerlendirdi. Ali Koç'un seçim döneminde ağzından düşürmediği vizyon kelimesi için "Vizyon başarısızlık anında TFF, MHK, medya ve yorumcuları suçlamak mı?" diyen isimler, "Sadece Yanal'ın gitmesi yetmez, Koç da bırakmalı" görüşünde birleşti.
Zeki Uzundurukan: Vizyon; başarısızlık anında TFF'yi, MHK'yi, medyayı, yorumcuları suçlamak mı? Hangi vizyondan bahsediyorsun kardeşim! Geçen hafta da söyledim. Yineliyorum. Ersun Yanal'ın gelmesi büyük hataydı. Bunu daha en başından beri Türk basınında ilk söyleyen gazeteci olarak yine haklı çıktım. Çünkü Ersun Yanal'ı çok iyi tanıyorum. Hep ne dedim, 'Fenerbahçe taraftarının gözüne Ersun Yanal perdesi inmiş...' Bu perde kalktığında, taraftar da Ersun Yanal'ın nasıl başarısız bir hoca olduğunu görecek ama iş işten geçmiş olacak' demiştim. Yaklaşık 1.5 yıldır Ersun Yanal konusunda hep doğruları konuşmama rağmen (haklılığım ortaya çıktı) beni eleştiren Fenerbahçe taraftarı, şimdilerde sokakta yürürken de sosyal medya üzerinden de 'Müdürüm sen haklıymışsın, keşke bu uyarını yönetim dikkate alsaydı da bu sezona Yanal ile başlamasaydık' diyorlar. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, başarısızlıkta tarih yazmaya devam ediyor. En son icraatı Ersun Yanal'ı göndermek oldu. Gönderdi tamam da Ersun Yanal ile kupa yarı finaline çıkıyor. Yani yollarını ayırdığı hoca ile Trabzonspor maçına çıkıyor. Dünyada böyle bir şey ne görüldü, ne duyuldu? Cumartesi gecesi A Spor'daki Takım Oyunu programında 'Sadece Ersun Yanal'ın gönderilmesi ile Fenerbahçe'deki kötü gidişat düzelmez. Yönetimin de acilen olağanüstü kongre kararı alması gerekir. Bu başarısız yönetim de gitmeli' demiştim. Yineliyorum. Fenerbahçe, Ali Koç yönetiminde başarılı olamaz. Vizyonlu, Türk futbolunu iyi bilen bir başkana ihtiyacı var Fenerbahçe kulübünün... Alman ekolünden gelen bir hoca ve donanımlı bir başkanla ancak özlenen kupalara ve şampiyonluklara kavuşabilir Fenerbahçe...
Reha Kapsal: Bu doğru bir hareket değil. Bugünkü maça teknik direktörsüz çıksaydı alınacak bir kötü sonuçta camiada bütün oklar Ali Koç'a dönecekti. Ancak şu anda gelen kötü sonuçta sorumlu Ersun Yanal olacaktır. Neticede takımın başında yer alacak. Yani Ali Koç, kendini kurtarabilmek adına böyle bir karar almış olabilir. Ancak bu doğru bir karar değil.
Serkan Korkmaz: Gerçekten anlam veremiyorum. Bu akşam Trabzon'da Ersun Yanal'ın Fenerbahçe takımının başında sahaya çıkacak olmasına dair rasyonel hiçbir gerekçe bulamadım. Bence, ortak bir karar gibi görünen bu tuhaf finalde iki taraftan birinin diğerine dayatması söz konusu. Ya yönetim bu maça da Yanal'ın çıkmasıyla yeni gelecek hocayı az yıpratmak peşinde, ya da Yanal Fenerbahçe macerasına (Aziz Yıldırım döneminde alacaklarını bırakarak ettiği istifada olduğu gibi) ileride bir gün yeniden devam edeceği şekilde bir veda hayal ediyor. Her iki tarafın da aldığı bu riskin futbolcular üzerinde olumlu bir etki bırakacağını sanmıyorum. Hem Koç, hem de Yanal için bu denli riskli ve radikal bir kararın ortaya çıkması çok ilginç.
Zeki Uzundurukan: Ligin bitmesine 10 hafta kalmış. Fenerbahçe şampiyonluk yarışına havlu atmış. Bu süreçte iyi bir yabancı hocayı getirmeniz çok zor. Ancak görüştüğünüz hoca boşta olacak ki gelsin. Yeni sezonun planlamasını yapsın. Bir geçiş dönemi hocası lazım F.Bahçe'ye. O hoca da Türkiye'den olmalı. Ligi ve Fenerbahçe'yi tanıyan bir teknik adam. Ben en isabetli kararın İsmail Kartal olacağını düşünüyorum. Erol Bulut şu aşamada yani lig bitmeden gelmez. Aykut Kocaman da Konyaspor'dan ayrıldıktan sonra 'Bu sezon başka takım çalıştırmayacağım. Dinleneceğim' demişti.
Reha Kapsal: Bence F.Bahçe'ye 10 maçlığına Roberto Carlos gelebilir. Emre, Tuncay, Volkan, Orhan Ak 4'lüsünün gelmesi doğru değil. Çünkü deneyimlerini yok. Uzun vadede de Roger Schmidt getirilecektir. Şunu unutmamak gerekiyor; Futbolculukta oyuncu kendinden mesuldur. Teknik adamlıkta ise her şeyden mesuldur. Bunu karıştırmamak gerekir. Bir tane de kupa rövanşı var sonuçta. İyi sonuçlar alınabilmesi için Roberto Carlos'un getirilmesi doğru olur.
Serkan Korkmaz: Ali Koç yönetimi göreve geldiği günden bu yana hemen hemen tüm önemli kararlarda hata yaptı. İlk hata Aykut Kocaman'ı göndermekti. Eğer onu düşünmüyorlarsa ya da o gelmiyorsa bence en doğru aday İsmail Kartal. Erol Bulut hocanın bu sezon içinde Aytemiz Alanyaspor'u bırakması tartışma yaratır. Önümüzdeki sezon kuvvetle muhtemel Fenerbahçe'nin hocası Alman olacak.