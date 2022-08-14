Kadroda sürpriz tercihler! Beşiktaş’ta Ismael Alanyaspor 11’ini belirledi

Kartal, ligin ilk hafta karşılaşmasında Kayserispor ile karşılaşmış ve yıldız futbolcusu Ghezzal'ın uzatma dakikalarında attığı gol ile karşılaşmadan 1-0 galip ayrılmıştı. Alanyaspor ise ligin zorlu ekiplerinden Karagümrük'e karşı 4-2'lik skorla galip gelmişti.