Kadroda sürpriz tercihler! Beşiktaş'ta Ismael Alanyaspor 11'ini belirledi
Süper Lig'in ikinci hafta karşılaşmasında Beşiktaş, ligin güçlü ekiplerinden Alanyaspor'a konuk olacak. İlk hafta karşılaşmasında Kayserispor'u uzatmalarda deviren siyah beyazlılar, sahadan galip şekilde ayrılmaya çalışacak. Cezalı Cenk Tosun ile sakatlıkları bulunan Atiba ve Josef ise sahada olamayacak. İşte Alanyaspor - Beşiktaş karşılaşmasının muhtemel 11'leri...
14.08.2022 15:46 - Son Güncelleme: 14.08.2022 15:46
Kartal, ligin ilk hafta karşılaşmasında Kayserispor ile karşılaşmış ve yıldız futbolcusu Ghezzal'ın uzatma dakikalarında attığı gol ile karşılaşmadan 1-0 galip ayrılmıştı. Alanyaspor ise ligin zorlu ekiplerinden Karagümrük'e karşı 4-2'lik skorla galip gelmişti.