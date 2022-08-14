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Kadroda sürpriz tercihler! Beşiktaş'ta Ismael Alanyaspor 11'ini belirledi

Süper Lig'in ikinci hafta karşılaşmasında Beşiktaş, ligin güçlü ekiplerinden Alanyaspor'a konuk olacak. İlk hafta karşılaşmasında Kayserispor'u uzatmalarda deviren siyah beyazlılar, sahadan galip şekilde ayrılmaya çalışacak. Cezalı Cenk Tosun ile sakatlıkları bulunan Atiba ve Josef ise sahada olamayacak. İşte Alanyaspor - Beşiktaş karşılaşmasının muhtemel 11'leri...

14.08.2022 15:46 - Son Güncelleme: 14.08.2022 15:46
Kadroda sürpriz tercihler! Beşiktaş’ta Ismael Alanyaspor 11’ini belirledi

Süper Lig'in ikinci hafta karşılaşmasında Beşiktaş ile Alanyaspor karşı karşıya gelecek.

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Kadroda sürpriz tercihler! Beşiktaş’ta Ismael Alanyaspor 11’ini belirledi

Saat 21.45'te oynanacak karşılaşmaya Alanya Oba Stadı ev sahipliği yapacak. Mücadeleyi hakem Yasin Kol yönetecek. Kol'un yardımcıları ise Cevdet Kömürcüoğlu ve Ekrem Kan olacak.

Kadroda sürpriz tercihler! Beşiktaş’ta Ismael Alanyaspor 11’ini belirledi

Siyah beyazlı ekipte sakatlıkları bulunan Atiba, Josef ve Welinton ile birlikte kart cezalısı Cenk Tosun da karşılaşmada yer alamayacak.

Kadroda sürpriz tercihler! Beşiktaş’ta Ismael Alanyaspor 11’ini belirledi

Alanyaspor'da ise Efecan, Umut ve Famara takımları adına sahada olamayacaklar.

Kadroda sürpriz tercihler! Beşiktaş’ta Ismael Alanyaspor 11’ini belirledi

Kartal, ligin ilk hafta karşılaşmasında Kayserispor ile karşılaşmış ve yıldız futbolcusu Ghezzal'ın uzatma dakikalarında attığı gol ile karşılaşmadan 1-0 galip ayrılmıştı. Alanyaspor ise ligin zorlu ekiplerinden Karagümrük'e karşı 4-2'lik skorla galip gelmişti.

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