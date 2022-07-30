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Yeri göğü boyadılar! Trabzonspor tribünleri görsel şölen yaşattı!

Turkcell Süper Kupa final karşılaşmasında Trabzonspor ile Sivasspor karşı karşıya geldi. Karadeniz ekibi, mücadeleyi 4-0 kazandı. Bordo mavili taraftarlar, maç öncesinden kupa kaldırma anına dek takımını büyük bir tutkuyla destekledi. Klasikleşmiş 61. dakika kutlaması ve kupa kaldırma töreni, güzel anlara sahne oldu. İşte o görüntüler...

takvim.com.tr
30.07.2022 23:21 - Son Güncelleme: 30.07.2022 23:21
Yeri göğü boyadılar! Trabzonspor tribünleri görsel şölen yaşattı!

Trabzonspor'un Sivasspor ile karşılaştığı mücadele, sahada olduğu kadar tribünde de görsel bir şölen yaşattı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Yeri göğü boyadılar! Trabzonspor tribünleri görsel şölen yaşattı!

Bordo mavili taraftarlar, Atatürk Olimpiyat Stadı'nı bordo maviye boyadı.

Yeri göğü boyadılar! Trabzonspor tribünleri görsel şölen yaşattı!

İŞTE TRİBÜNLERDEN ENSTANTANELER...

Yeri göğü boyadılar! Trabzonspor tribünleri görsel şölen yaşattı!
Yeri göğü boyadılar! Trabzonspor tribünleri görsel şölen yaşattı!
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