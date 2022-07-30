Yeri göğü boyadılar! Trabzonspor tribünleri görsel şölen yaşattı!
Turkcell Süper Kupa final karşılaşmasında Trabzonspor ile Sivasspor karşı karşıya geldi. Karadeniz ekibi, mücadeleyi 4-0 kazandı. Bordo mavili taraftarlar, maç öncesinden kupa kaldırma anına dek takımını büyük bir tutkuyla destekledi. Klasikleşmiş 61. dakika kutlaması ve kupa kaldırma töreni, güzel anlara sahne oldu. İşte o görüntüler...
30.07.2022 23:21 - Son Güncelleme: 30.07.2022 23:21
Trabzonspor'un Sivasspor ile karşılaştığı mücadele, sahada olduğu kadar tribünde de görsel bir şölen yaşattı.