Trabzonspor - Sivasspor karşılaşmasının muhtemel 11'leri burada! Süper Kupa'da dikkat çeken detaylar
Turkcell Süper Kupa karşılaşmasında Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor ile Ziraat Türkiye Kupası'nın son şampiyonu Sivasspor karşı karşıya gelecek. Nefesleri kesecek mücadele, Atv ekranlarından naklen yayınlanacak. Peki takımlar sahaya hangi 11'lerle çıkacak? İşte 'Süper' finalden detaylar...
30.07.2022 16:51 - Son Güncelleme: 30.07.2022 16:51
Türkiye Futbol Federasyonu tarafından 16. kez düzenlenecek olan Turkcell Süper Kupa'da heyecana sayılı saatler kaldı.
Trabzonspor ile Sivasspor'un karşılaşacağı mücadele, saat 20.45'te başlayacak. Dev mücadele, atv ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Aynı zamanda karşılaşma, takvim.com.tr'den canlı anlatımla karşınızda olacak.
Trabzonspor mücadelede üçüncü kez yer alacakken, Sivasspor bu deneyimi ilk kez yaşayacak. Bordo - mavililer, daha önce katıldığı iki maçı da kazanarak kupayı müzesine götürmüştü.
Dev maça saatler kala, takımların sahaya çıkması muhtemel 11'lerini sizler için derledik. İşte Trabzonspor - Sivasspor karşılaşmasının muhtemel 11'leri!