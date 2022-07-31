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Haberler Spor Fırtına'nın Süper Kupa zaferi Trabzon'da büyük coşkuyla kutlandı!

Fırtına'nın Süper Kupa zaferi Trabzon'da büyük coşkuyla kutlandı!

Süper Kupa karşılaşmasında Sivasspor'la karşı karşıya gelen Trabzonspor 4-0'lık galibiyetiyle 3. kez kupayı müzesine götürmeyi başardı. Maçın bitiş düdüğünün ardıdan Süper Kupa galibiyeti Trabzon'da coşkuyla kutlandı. Millet Bahçesi'nde toplanan taraftar, DJ'lerin çaldığı müziğe eşlik ederek telefonların flaşıyla da ışık şov yaptı.

31.07.2022 01:27 - Son Güncelleme: 31.07.2022 01:46
Fırtına’nın Süper Kupa zaferi Trabzon’da büyük coşkuyla kutladı!

Süper Kupa karşılaşmasında Trabzonspor ile Demir Grup Sivasspor karşılaştı.

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Fırtına’nın Süper Kupa zaferi Trabzon’da büyük coşkuyla kutladı!

Bordo mavililer, 4-0'lık skorla rakibini yenerek Süper Kupa'yı kazandı.

Fırtına’nın Süper Kupa zaferi Trabzon’da büyük coşkuyla kutladı!

Kentte, "61 Ülke El Ele Hayde Horona" sloganıyla düzenlenen "2. Uluslararası Trabzon Horon Festivali"nin düzenlendiği Millet Bahçesi'nde toplanan yaklaşık 10 bin taraftar, sahneye kurulan dev ekranda maçı heyecanla izledi.

Fırtına’nın Süper Kupa zaferi Trabzon’da büyük coşkuyla kutladı!

Maçın son düdüğüyle birlikte taraftar büyük sevinç yaşadı.

Fırtına’nın Süper Kupa zaferi Trabzon’da büyük coşkuyla kutladı!

Coşkulu taraftarlar, DJ'lerin çaldığı müziğe eşlik ederek telefonların flaşıyla da ışık şov yaptı.

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