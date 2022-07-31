Fırtına'nın Süper Kupa zaferi Trabzon'da büyük coşkuyla kutlandı!
Süper Kupa karşılaşmasında Sivasspor'la karşı karşıya gelen Trabzonspor 4-0'lık galibiyetiyle 3. kez kupayı müzesine götürmeyi başardı. Maçın bitiş düdüğünün ardıdan Süper Kupa galibiyeti Trabzon'da coşkuyla kutlandı. Millet Bahçesi'nde toplanan taraftar, DJ'lerin çaldığı müziğe eşlik ederek telefonların flaşıyla da ışık şov yaptı.
31.07.2022 01:27 - Son Güncelleme: 31.07.2022 01:46
Kentte, "61 Ülke El Ele Hayde Horona" sloganıyla düzenlenen "2. Uluslararası Trabzon Horon Festivali"nin düzenlendiği Millet Bahçesi'nde toplanan yaklaşık 10 bin taraftar, sahneye kurulan dev ekranda maçı heyecanla izledi.