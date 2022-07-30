Turkcell Süper Kupa maçında Trabzonspor - Sivasspor karşılaşmasının 11'leri belli oldu!

SİVASSPOR İLK PEŞİNDE

Geçtiğimiz sezon ilk kez Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan Sivasspor, ilk kez Turkcell Süper Kupa heyecanı yaşayacak. Yiğidolar, ilk denemesinde kupayı müzesine götürmek istiyor. Trabzonspor ise üçüncü kez şansını deneyecek. Daha önce katıldığı iki Süper Kupa maçında da kazanan taraf olan Karadeniz temsilcisi, kupayı üçlemenin yollarını arıyor.