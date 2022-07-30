Turkcell Süper Kupa maçında Trabzonspor - Sivasspor karşılaşmasının 11'leri belli oldu!

Turkcell Süper Kupa karşılaşmasında Trabzonspor ile Sivasspor karşı karşıya gelecek.
Atatürk Olimpiyat Stadı'nda başlayacak karşılaşma, 20:45'te başlayacak. Mücadele Atv'den canlı olarak yayınlanacak.
SİVASSPOR İLK PEŞİNDE
Geçtiğimiz sezon ilk kez Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan Sivasspor, ilk kez Turkcell Süper Kupa heyecanı yaşayacak. Yiğidolar, ilk denemesinde kupayı müzesine götürmek istiyor. Trabzonspor ise üçüncü kez şansını deneyecek. Daha önce katıldığı iki Süper Kupa maçında da kazanan taraf olan Karadeniz temsilcisi, kupayı üçlemenin yollarını arıyor.