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    • Spor
    • 30.07.2022 19:43
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    • 30.07.2022 20:07
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    Turkcell Süper Kupa maçında Trabzonspor - Sivasspor karşılaşmasının 11'leri belli oldu!

    Turkcell Süper Kupa karşılaşmasında Trabzonspor ile Sivasspor karşı karşıya gelecek.  Heyecanla beklenen mücadele, Atv'den canlı yayınlanacak. Karşılaşmanın 11'leri ise belli oldu... İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    İlk 11’ler belli oldu!

    Turkcell Süper Kupa karşılaşmasında Trabzonspor ile Sivasspor karşı karşıya gelecek.

    Atatürk Olimpiyat Stadı'nda başlayacak karşılaşma, 20:45'te başlayacak. Mücadele Atv'den canlı olarak yayınlanacak.

    SİVASSPOR İLK PEŞİNDE
    Geçtiğimiz sezon ilk kez Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan Sivasspor, ilk kez Turkcell Süper Kupa heyecanı yaşayacak. Yiğidolar, ilk denemesinde kupayı müzesine götürmek istiyor. Trabzonspor ise üçüncü kez şansını deneyecek. Daha önce katıldığı iki Süper Kupa maçında da kazanan taraf olan Karadeniz temsilcisi, kupayı üçlemenin yollarını arıyor.

        İLK 11'LER BELLİ OLDU!

        Trabzonspor ile Sivasspor'un karşılaşacağı maçın ilk 11'leri belli oldu.

        İŞTE İLK 11'LER

        Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Hugo, Dorukhan, Eren Elmalı, Visca, Hamsik, A. Ömür, Bakasetas, Trezeguet, Cornelius

        Sivasspor: Ali Şaşal, Murat, Appindangoye, Caner, Uğur, Hakan, Ulvestad, Robin, Erdoğan, Gradel, Yatabare

        KARŞILAŞMAYI CANLI OLARAK İZLEMEK İÇİN AŞAĞIDAKİ EKRANA TIKLAYIN!

        ATV CANLI YAYIN

        HEYECAN takvim.com.tr'DE!

        Karşılaşma, takvim.com.tr'de canlı anlatım ile karşınızda olacak.

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        İlk 11’ler belli oldu!
        Haberler Spor Turkcell Süper Kupa maçında Trabzonspor - Sivasspor karşılaşmasının 11'leri belli oldu!
            SON DAKİKA