Yer yerinden oynayacak! Galatasaray'da Çalhanoğlu sürprizi
Galatasaray Hakan Çalhanoğlu'nun kuzeni Kerim Çalhanoğlu için harekete geçti. Patrick Van Aanholt ile yolları ayırmayı planlayan Galatasaray Hakan Çalhanoğlu'nun Schalke'de forma giyen kuzeni sol bek Kerim Çalhanoğlu'nu renklerine bağlamak istiyor.
19.11.2022 11:16 - Son Güncelleme: 19.11.2022 11:23
Galatasaray Hakan Çalhanoğlu'nun kuzeni Kerim Çalhanoğlu'nu renklerine bağlamak için harekete geçti.
HAKAN ÇALHANOĞLU'NUN KUZENİ KERİM ÇALHANOĞLU İÇİN HAREKETE GEÇİLDİ
Yabancı sınırlaması nedeniyle yerli bir sol bek arayışlarına giren Cimbom, İnter'de top koşturan Hakan Çalhanoğlu'nun kuzeni Kerim Çalhanoğlu'nun peşine düştü.