Yer yerinden oynayacak! Galatasaray’da Çalhanoğlu sürprizi

Rezerv takımdan gelen Emre Taşdemir ise iki maç başarılı bir oyun ortaya koysa da üçüncü maçta yine sakatlandı.

Kazımcan Karataş'tan başka elinde güvenilir bir sol bek bulunmayan Okan Buruk'un bu bölgeye yerli bir takviye istediği öğrenildi.