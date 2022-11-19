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Yer yerinden oynayacak! Galatasaray'da Çalhanoğlu sürprizi

Galatasaray Hakan Çalhanoğlu'nun kuzeni Kerim Çalhanoğlu için harekete geçti. Patrick Van Aanholt ile yolları ayırmayı planlayan Galatasaray Hakan Çalhanoğlu'nun Schalke'de forma giyen kuzeni sol bek Kerim Çalhanoğlu'nu renklerine bağlamak istiyor.

Muhammed Güneroğlu
takvim.com.tr
Özel haber
19.11.2022 11:16 - Son Güncelleme: 19.11.2022 11:23
Yer yerinden oynayacak! Galatasaray’da Çalhanoğlu sürprizi

Galatasaray Hakan Çalhanoğlu'nun kuzeni Kerim Çalhanoğlu'nu renklerine bağlamak için harekete geçti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Yer yerinden oynayacak! Galatasaray’da Çalhanoğlu sürprizi

Sarı-kırmızılılar sezon başından bu yana sol bekte 4 futbolcu denerken hiçbirinden tam memnun kalmadı. Cimbom sezona Van Aanholt ile başladı fakat Hollandalı futbolcunun düşük performansı sonrası takım içinde çözüm arayışına girdi.

Yer yerinden oynayacak! Galatasaray’da Çalhanoğlu sürprizi

Zaman zaman Fransız sağ bek Dubois'yı burada deneyen Teknik Direktör Okan Buruk, oyuncunun sağ ayaklı olması nedeniyle istediği verimi alamadı.

Yer yerinden oynayacak! Galatasaray’da Çalhanoğlu sürprizi

Rezerv takımdan gelen Emre Taşdemir ise iki maç başarılı bir oyun ortaya koysa da üçüncü maçta yine sakatlandı.

Kazımcan Karataş'tan başka elinde güvenilir bir sol bek bulunmayan Okan Buruk'un bu bölgeye yerli bir takviye istediği öğrenildi.

Yer yerinden oynayacak! Galatasaray’da Çalhanoğlu sürprizi

HAKAN ÇALHANOĞLU'NUN KUZENİ KERİM ÇALHANOĞLU İÇİN HAREKETE GEÇİLDİ

Yabancı sınırlaması nedeniyle yerli bir sol bek arayışlarına giren Cimbom, İnter'de top koşturan Hakan Çalhanoğlu'nun kuzeni Kerim Çalhanoğlu'nun peşine düştü.

Yer yerinden oynayacak! Galatasaray’da Çalhanoğlu sürprizi

20 yaşındaki futbolcu, Almanya doğumlu. 1.83 boyundaki Kerim, bu sezon Bundesliga'da üç maça çıkarken 60 dakika süre aldı.

Yer yerinden oynayacak! Galatasaray’da Çalhanoğlu sürprizi

Futbola Neckarau altyapısında başlayan Kerim, Manheim ve Hoffenheim altyapılarında top koşturduktan sonra 2020'de Schalke altyapısına geçti. Kerim'in güncel piyasa değeri 800 bin Euro.

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