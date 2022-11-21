Son dakika Galatasaray haberleri... Cimbom’un büyük endişesi: Morutan! İtalya’daki performansıyla Avrupa kulüplerini peşine taktı!

MENAJERİ NE DEDİ?

Morutan'ın menajerliğini yapan Victor Becali, Morutan'ın performansı ve transferiyle ilgili olarak ProSport'a açıklama yaparken, "Galatasaray'a olduğu gibi yine büyük bir transfer mi istiyor? Bundan sonra neler olacağını hep birlikte göreceğiz. Önümüzdeki aylarda geleceği netleşecek. Şu anda netleşen bir durum yok. Kimsenin şüphesi olmasın ki Morutan en iyisini yapmaya devam edecek" ifadelerini kullandı.