Aaron Ramsey'in laneti yine hortladı! Her gole bir ölüm
Son dakika spor haberleri | Galli futbolcu Aaron Ramsey'in attığı her golden sonra bir ünlü hayatını kaybediyor. "Curse of Ramsey" (Ramsey'in laneti) şeklinde geyiklere de konu olan durum yine gerçekleşti. Son olarak Nice'te forma giyen 31 yaşındaki futbolcunun takımında ilk golünü attığı maçın hakemi Johan Hamel felç geçirerek hayatını kaybetti. İşte Ramsey'in gol attığı maçlar ve hayatını kaybeden ünlüler...
18.11.2022 17:01 - Son Güncelleme: 18.11.2022 17:01
"Curse of Ramsey" (Ramsey'in Laneti) diye adlandırılan ilginç tesadüflere göre, Galli futbolcunun attığı her golün ardından bir ünlü hayatını kaybediyor.
Ramsey'in ilk kurbanı 14 Ekim 2009'da attığı gol sonrası hayatını kaybeden İspanyol Spor yazarı ve yorumcu Andres Montes oldu.
14 Kasım 2009'da oynanan Galler - İskoçya maçından iki gün sonra 16 Kasım 2009'da bir dönem Gaziantepspor forması da giyen Meksikalı milli futbolcu Antonio de Nigris Guajardo hayatını kaybetti.