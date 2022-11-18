Vav TV İzle
Haberler Spor Aaron Ramsey'in laneti yine hortladı! Her gole bir ölüm

Aaron Ramsey'in laneti yine hortladı! Her gole bir ölüm

Son dakika spor haberleri | Galli futbolcu Aaron Ramsey'in attığı her golden sonra bir ünlü hayatını kaybediyor. "Curse of Ramsey" (Ramsey'in laneti) şeklinde geyiklere de konu olan durum yine gerçekleşti. Son olarak Nice'te forma giyen 31 yaşındaki futbolcunun takımında ilk golünü attığı maçın hakemi Johan Hamel felç geçirerek hayatını kaybetti. İşte Ramsey'in gol attığı maçlar ve hayatını kaybeden ünlüler...

Muhammed Güneroğlu
takvim.com.tr
18.11.2022 17:01 - Son Güncelleme: 18.11.2022 17:01
Aaron Ramsey’in laneti yine hortladı! Her gole bir ölüm

"Curse of Ramsey" (Ramsey'in Laneti) diye adlandırılan ilginç tesadüflere göre, Galli futbolcunun attığı her golün ardından bir ünlü hayatını kaybediyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Aaron Ramsey’in laneti yine hortladı! Her gole bir ölüm

Ramsey'in ilk kurbanı 14 Ekim 2009'da attığı gol sonrası hayatını kaybeden İspanyol Spor yazarı ve yorumcu Andres Montes oldu.

Aaron Ramsey’in laneti yine hortladı! Her gole bir ölüm

14 Kasım 2009'da oynanan Galler - İskoçya maçından iki gün sonra 16 Kasım 2009'da bir dönem Gaziantepspor forması da giyen Meksikalı milli futbolcu Antonio de Nigris Guajardo hayatını kaybetti.

Aaron Ramsey’in laneti yine hortladı! Her gole bir ölüm

Ramsey'in 27 Şubat 2010'da Stoke City ile oynanan maçta ayağı iki yerinden kırıldığında Şili'de 8.8 büyüklüğünde deprem ve tsunami meydana geldi. Bu afet yüzlerce kişinin hayatına mal oldu.

Aaron Ramsey’in laneti yine hortladı! Her gole bir ölüm

1 Mayıs 2011'de oynanan Arsenal - M.United maçından bir gün sonra 2 Mayıs 2011'de El Kaide terör örgütünün lideri Usame Bin Ladin hayatını kaybetti.

SON DAKİKA