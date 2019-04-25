Yeni Malatyaspor - Galatasaray maçı hangi kanalda, saat kaçta? ZTK yarı final rövanş maçı ne zaman?

Yeni Malatyaspor - Galatasaray maçı hangi kanalda? Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. Dün oynanan Akhisarspor - Ümraniyespor maçı tamamlandı ve kupada adını finale yazdırdı. Galatasaray ile Yeni Malatyaspor maçının kazananı Akhisarspor'un rakibi olacak. Kupada geçen sezonun şampiyonu Akhisarspor'un rakibi kim olacak? Yeni Malatyaspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Yeni Malatyaspor - Galatasaray maçı ile ilgili detaylar...

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