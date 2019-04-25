Yeni Malatyaspor - Galatasaray maçı hangi kanalda, saat kaçta? ZTK yarı final rövanş maçı ne zaman?
Galatasaray ile Yeni Malatyaspor, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında karşı karşıya geliyor. Ligde şampiyonluk yarışı veren Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçında bir üst tura yükselerek moralini yüksek tutmak istiyor. Peki, Yeni Malatyaspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Yeni Malatyaspor - Galatasaray maçı hangi kanalda? Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. Dün oynanan Akhisarspor - Ümraniyespor maçı tamamlandı ve kupada adını finale yazdırdı. Galatasaray ile Yeni Malatyaspor maçının kazananı Akhisarspor'un rakibi olacak. Kupada geçen sezonun şampiyonu Akhisarspor'un rakibi kim olacak? Yeni Malatyaspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Yeni Malatyaspor - Galatasaray maçı ile ilgili detaylar...
YENİ MALATYASPOR - GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?
Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında oynanacak Yeni Malatyaspor - Galatasaray maçı 25 Nisan Perşembe saat 20.00'de başlayacak. A Spor kanalından canlı olarak yayınlanacak karşılaşmada Alper Ulusoy düdük çalacak.
Ulusoy'un yardımcılıklarını Alpaslan Dedeş ve Mehmet Kısal yapacak. Dördüncü hakem Bahattin Şimşek olacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Abdulkadir Bitigen olacak.
Sarı-siyahlı ekipte kart cezalısı Mustafa Akbaş, Galatasaray karşısında forma giyemeyecek.
Galatasaray'da sakatlıkları bulunan Semih Kaya ile Sinan Gümüş, Evkur Yeni Malatyaspor'a karşı forma giyemeyecek.
KİM NASIL TUR ATLAR?
İstanbul'da iki takım arasında oynanan yarı finalin ilk maçı 0-0'lık skorla tamamlandı.
Evkur Yeni Malatyaspor bugünkü karşılaşmayı kazanması durumunda adını finale yazdıracak. Müsabakada normal sürenin golsüz beraberlikle sonuçlanması durumunda ise uzatmalara gidilecek. Galatasaray ise galibiyetin yanı sıra her türlü gollü beraberlikte finale yükselen takım olacak.
GALATASARAY 23. FİNALİN PEŞİNDE
Galatasaray, Türkiye Kupası'nda 23. kez finale yükselmek için sahaya çıkacak.
Türkiye Kupası'nı 17 kez ile en çok kazanan takım olan sarı-kırmızılılar, daha önce 22 kez finalde mücadele etti.
Galatasaray, Evkur Yeni Malatyaspor'u elemesi durumunda 23. kez final oynayacak.
BU SEZONKİ 4. MAÇ
Galatasaray, Evkur Yeni Malatyaspor ile bu sezonki 4. maçını yapacak.
Sarı-kırmızılılar, Malatya temsilcisiyle Spor Toto Süper Lig'de 2, Türkiye Kupası'nda 1 maçta karşı karşıya geldi.
Ligde Malatya'daki maçı 2-0 kaybeden Galatasaray, İstanbul'daki rakibini 3-0 mağlup etti. Türkiye Kupası'ndaki maç ise 0-0 sona erdi.