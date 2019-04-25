Terim'den sürpriz karar! İşte Galatasaray'ın Yeni Malatyaspor 11'i...
Ziraat Türkiye Kupası'nda final için sahaya çıkacak olan Galatasaray'da Fatih Terim sürpriz bir karar aldı. Ligde şampiyonluk yolunda mücadele de veren Galatasaray'ın maçta bazı oyuncularını dinlendirmesi beklenirken, Terim'in sahaya sürmeyi düşündüğü 11 ise şaşırttı.
25.04.2019 11:12
- Son Güncelleme: 25.04.2019 11:12
Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final rövanş maçında Galatasaray bugün saat 20.00'de deplasmanda Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak.
Eşleşmenin ilk ayağında Türk Telekom Stadyumu'ndaki karşılaşma 0-0 sona ermişti. Galatasaray galibiyet ve gollü beraberlik durumunda turu geçen ekip olacak.
KADRODA YOKLAR
Yeni Malatyaspor'un ise finale yükselmesi için sahadan galip ayrılması gerekiyor. Müsabaka golsüz beraberlikle sona ererse uzatmalara gidecek. Malatya'da sarı kart cezalısı Mustafa Akbaş yok.
Galatasaray'da ise sakatlığı bulunan Semih Kaya ve Sinan Gümüş, teknik direktör Fatih Terim tarafından Malatya'ya götürülmedi.
BU SEZON 4. RANDEVU
Yeni Malatyaspor ile Galatasaray, bu sezon 3 kez karşılaştı. Söz konusu müsabakalarda her iki ekipte 1'er galibiyet alırken, 1 müsabaka da beraberlikle sona erdi. İki takım bugüne kadar ise 5 kez rakip oldu.