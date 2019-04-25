Terim'den sürpriz karar! İşte Galatasaray'ın Yeni Malatyaspor 11'i...

BU SEZON 4. RANDEVU

Yeni Malatyaspor ile Galatasaray, bu sezon 3 kez karşılaştı. Söz konusu müsabakalarda her iki ekipte 1'er galibiyet alırken, 1 müsabaka da beraberlikle sona erdi. İki takım bugüne kadar ise 5 kez rakip oldu.