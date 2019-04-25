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Barcelona Arda Turan'ı gözden çıkardı!

Barcelona, Arda Turan'ın kalemini kırdı... İspanyol devi Barcelona, Başakşehir'e kiraladığı Arda Turan'dan bonservis bedeli elde etmek istiyor ve oyuncuyu sezon sonunda satacak.

25.04.2019 16:46 - Son Güncelleme: 25.04.2019 16:57
Barcelona Arda Turan'ı gözden çıkardı!

Arda Turan'ı her transfer döneminde başka bir takıma gönderme hakkına sahip olan Barcelona, yıldız oyuncuyu takımdan komple gönderme kararı aldı. Arda için iki kulübün adı geçiyor...

Barcelona Arda Turan'ı gözden çıkardı!

Katalonya'da yayım yapan El Confidencial ve Barcelona ile yakınlığıyla bilenen Sport'ta yer alan haberlere göre; Katalanların transfer için önceliği Başakşehir ama İstanbul ekibi, böyle bir anlaşmaya sıcak bakmıyor.

Barcelona Arda Turan'ı gözden çıkardı!

DİĞER OPSİYON GALATASARAY
Haberde transfer için bir diğer opsiyonun Galatasaray olduğu yazıldı. Daha önce Arda Turan'ın sarı-kırmzılı kulübe döneceği ancak yüksek maliyeti nedeniyle transferin gerçekleşmediği iddia edilmişti.

Barcelona Arda Turan'ı gözden çıkardı!

Milli futbolcunun satışıyla gelir elde etmeyi planlayan Barça, Arda Turan'ın Türkiye'de yaşadığı saha dışı olaylar nedeniyle bu amacında zorlanacağı belirtiliyor.

Barcelona Arda Turan'ı gözden çıkardı!

Ocak 2018'de Arda Turan için düzenlenen imza töreninde konuşan Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, "Arda Turan yarım sezon 2 milyon euro artı bonus, önümüzdeki sezon için de 4 milyon euro artı bonus olarak sözleşme imzalamıştır."

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