Haberler Web TV Yeni Malatyaspor - Galatasaray maçı hangi kanalda, saat kaçta? ZTK yarı final rövanş maçı ne zaman?

Yeni Malatyaspor - Galatasaray maçı hangi kanalda, saat kaçta? ZTK yarı final rövanş maçı ne zaman?

25.04.2019 15:40

Galatasaray ile Yeni Malatyaspor, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında karşı karşıya geliyor. Ligde şampiyonluk yarışı veren Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçında bir üst tura yükselerek moralini yüksek tutmak istiyor. Peki, Yeni Malatyaspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haber Videoları