Galatasaray ile Yeni Malatyaspor, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında karşı karşıya geliyor. Ligde şampiyonluk yarışı veren Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçında bir üst tura yükselerek moralini yüksek tutmak istiyor. Peki, Yeni Malatyaspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Yeni Malatyaspor - Galatasaray maçı hangi kanalda, saat kaçta? ZTK yarı final rövanş maçı ne zaman?25.04.2019 15:40
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