Yaprak dökümü başladı! 4 ismin bileti kesildi! Jesus aldı İsmail Kartal yolladı...

Fenerbahçe yeni futbol sezonuna güçlü bir kadro ile girmek için transfer çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Teknik direktör İsmail Kartal, geçtiğimiz sezon eski teknik direktörü Jorge Jesus tarafından transfer ettirilen oyuncular için kararını verdi ve kadroda revizyon yapma kararı aldı. Bu karar, bazı futbolcuların kulüpten ayrılmasına neden oldu ve yeni adresleri de yavaş yavaş belli olmaya başladı. İşte Fenerbahçe'den ayrılan 4 isim...