Yaprak dökümü başladı! 4 ismin bileti kesildi! Jesus aldı İsmail Kartal yolladı...

Fenerbahçe yeni futbol sezonuna güçlü bir kadro ile girmek için transfer çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Teknik direktör İsmail Kartal, geçtiğimiz sezon eski teknik direktörü Jorge Jesus tarafından transfer ettirilen oyuncular için kararını verdi ve kadroda revizyon yapma kararı aldı. Bu karar, bazı futbolcuların kulüpten ayrılmasına neden oldu ve yeni adresleri de yavaş yavaş belli olmaya başladı. İşte Fenerbahçe'den ayrılan 4 isim...
Fenerbahçe'nin teknik direktörü İsmail Kartal, geçtiğimiz sezon transfer edilen Willian Arao, Joao Pedro ve Gustavo Henrique için veto kararı aldı. Bu oyuncuların geleceği belirsizleşti. Kulüp, bu futbolcuları satma veya kiralama opsiyonları üzerinde çalışıyor. Taraftarlar, takımın gelecek transfer adımlarını merakla bekliyor. İşlerin nasıl şekilleneceği, resmi açıklamalarla netleşecek.
JESUS ALDI KARTAL YOLLADI
Fenerbahçe, yeni futbol sezonuna güçlü bir kadro ile girmek için transfer çalışmalarını sürdürürken, teknik direktör İsmail Kartal geçtiğimiz sezonun eski teknik direktörü Jorge Jesus tarafından transfer ettirilen üç oyuncu için kararını verdi.
Willian Arao, Joao Pedro ve Gustavo Henrique için alınan karar kulüp içinde büyük bir merak uyandırdı.