Willian Arao'nun yerine 6 numaralı savaşçı geliyor! Fenerbahçe'den 5 + 7.5 milyon euroluk müthiş teklif!

Fenerbahçe, defansif orta saha transferi için büyük bir hamle yapıyor! Son dakika haberlerine göre, transfer piyasasında dikkat çeken Fenerbahçe, birbirinden önemli iki isimle anlaşma sağladı. Slovenyalı futbolcu Miha Zajc ve genç yetenek Mert Müldür'ü kadrosuna katan sarı-lacivertli kulüp, şimdi de gizemli bir transfer için harekete geçti. Fenerbahçe, defansif orta saha pozisyonunu güçlendirmek amacıyla transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Son olarak Slovenyalı futbolcu Miha Zajc ve genç yetenek Mert Müldür'ü transfer ederek kadrosunu güçlendiren Fenerbahçe, şimdi de merakla beklenen bir transfer hamlesiyle gündemde.
Fenerbahçe, transfer piyasasında sessiz sedasız ilerleyen ve büyük bir sürprizi kollayan kulüplerin başını çekiyor. Son dakika haberlerine göre, defansif orta saha transferi için sadece görüşmelerle yetinmeyen sarı-lacivertliler Milan'ın yıldızı Rade Krunic'in peşine düştü.
FENERBAHÇE ARADIĞI ORTA SAHAYI MILAN'DA BULDU
Fenerbahçe'nin defansif orta saha transferi için büyük çaba harcadığı ve gözünü Milan'ın yıldız orta sahası Rade Krunic'e çevirdiği haberleri futbol dünyasında heyecan yarattı.
İTALYANLARA 5 MİLYON EURO TEKLİF İLETİLDİ
Fenerbahçe, İtalyanlara 5 milyon euro, oyuncuya ise 3 yıl için toplam 7.5 milyon euroluk teklif sundu.