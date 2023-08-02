Willian Arao'nun yerine 6 numaralı savaşçı geliyor! Fenerbahçe'den 5 + 7.5 milyon euroluk müthiş teklif!

Fenerbahçe, defansif orta saha transferi için büyük bir hamle yapıyor! Son dakika haberlerine göre, transfer piyasasında dikkat çeken Fenerbahçe, birbirinden önemli iki isimle anlaşma sağladı. Slovenyalı futbolcu Miha Zajc ve genç yetenek Mert Müldür'ü kadrosuna katan sarı-lacivertli kulüp, şimdi de gizemli bir transfer için harekete geçti. Fenerbahçe, defansif orta saha pozisyonunu güçlendirmek amacıyla transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Son olarak Slovenyalı futbolcu Miha Zajc ve genç yetenek Mert Müldür'ü transfer ederek kadrosunu güçlendiren Fenerbahçe, şimdi de merakla beklenen bir transfer hamlesiyle gündemde.