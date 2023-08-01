Fenerbahçe'den 70 milyon euroluk operasyon! İşte o isimler

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Birçok yıldızı kadrosuna katan sarı lacivertlilerde, Carrasco, Ekambi, Krunic ve Livakovic gibi isimler de gündemde. Kanarya'nın bunun yanı sıra tam 70 milyon euroluk bir operasyonun peşinde olduğu öğrenildi. İşte o isimler ve detaylar...