Fenerbahçe'den 70 milyon euroluk operasyon! İşte o isimler

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Birçok yıldızı kadrosuna katan sarı lacivertlilerde, Carrasco, Ekambi, Krunic ve Livakovic gibi isimler de gündemde. Kanarya'nın bunun yanı sıra tam 70 milyon euroluk bir operasyonun peşinde olduğu öğrenildi. İşte o isimler ve detaylar...
Fenerbahçe bu sezon Real Madrid'e gönderdiği Arda Güler'den kasasına girecek 30 milyon Euroyu bulacak (20 milyon Euro + 10 milyon Euro bonus) rakam ile kasasını dolduracak.
Ciddi bir kazanç elde eden sarı-lacivertlilerin dev operasyonu Arda Güler ile sınırlı kalmadı.
Kanarya, genç yıldızın dışında Attila Szalai, Bruma ve Mergim Berisha'yı da satarak hatırı sayılır bir gelir elde etti.