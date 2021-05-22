Usta spor yazarı Hıncal Uluç'tan Ali Koç'a sert sözler: Kukla gibi karşısına dizdi

Sabah Gazetesi Yazarı Hıncal Uluç, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un geçtiğimiz günlerde yaptığı basın toplantısındaki açıklamalar hakkında değerlendirmede bulundu. Koç'un tek aday olarak seçime girecek olmasını eleştiren duayen gazeteci, "Benim lafım Fenerbahçe bu Ali Koç'a 3 sene daha emanet edilemez. Ben de adayım" diye ortaya çıkan tek kişinin hâlâ olmayışı.. Korkuyorlar." ifadelerini kullandı. Basını da eleştiren Uluç, yazısında, "Basını sadece kukla gibi karşısına dizdiği sözde, komik, o ayıp basın toplantısında söyledi." ifadelerine yer verdi.

22.05.2021 11:15 - Son Güncelleme: 22.05.2021 11:34 BU GALERİYİ PAYLAŞ





