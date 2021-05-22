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Usta spor yazarı Hıncal Uluç'tan Ali Koç'a sert sözler: Kukla gibi karşısına dizdi

Sabah Gazetesi Yazarı Hıncal Uluç, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un geçtiğimiz günlerde yaptığı basın toplantısındaki açıklamalar hakkında değerlendirmede bulundu. Koç'un tek aday olarak seçime girecek olmasını eleştiren duayen gazeteci, "Benim lafım Fenerbahçe bu Ali Koç'a 3 sene daha emanet edilemez. Ben de adayım" diye ortaya çıkan tek kişinin hâlâ olmayışı.. Korkuyorlar." ifadelerini kullandı. Basını da eleştiren Uluç, yazısında, "Basını sadece kukla gibi karşısına dizdiği sözde, komik, o ayıp basın toplantısında söyledi." ifadelerine yer verdi.

22.05.2021 11:15 - Son Güncelleme: 22.05.2021 11:34
Usta spor yazarı Hıncal Uluç'tan Ali Koç'a sert sözler: Kukla gibi karşısına dizdi

Hıncal Uluç: Bu ülkede 30 milyon Fenerli varmış.. Pöf.. Nerede bu 30 milyon Fenerli.. Olsa bir, hiç değilse tek bir tanesi ortaya çıkmaz ve Beşiktaş'ı, Fikret Orman'dan aldığı enkaza rağmen çifte kupaya ulaştıran Ahmet Nur Çebi Başkan gibi elini masaya vurup "Fenerbahçe sahipsiz değildir" demez miydi?.

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Usta spor yazarı Hıncal Uluç'tan Ali Koç'a sert sözler: Kukla gibi karşısına dizdi

Ali Koç adlı "güya" Başkan, televizyonlara çıkıp bir saat konuştu, perşembe öğleden sonra.. Dişe dokunur tek laf etmeden, bilinen ve beklenenin dışında tek açıklama(!) yapmadan..

Usta spor yazarı Hıncal Uluç'tan Ali Koç'a sert sözler: Kukla gibi karşısına dizdi

Bir, tek bir Fenerli olsa, daha konuşma bitmeden o TV'lere mesajlar yağardı.. Ertesi gün, yani cuma sabahı gazeteler, Ali Koç'tan fazla tepki mesajları, mailleriyle dolar, Ali Koç yeniden aday olduğuna pişman edilirdi.

Usta spor yazarı Hıncal Uluç'tan Ali Koç'a sert sözler: Kukla gibi karşısına dizdi

En ama en önemlisi.. Bir, tek bir kişi çıkar "Bu adama Fenerbahçe 3 yıl daha emanet edilemez. Ben adayım" derdi.. Diyen çıkmadı.. Bana sorarsanız çıkamadı.. Çünkü korktular.. Ali Koç'tan korktular..

Usta spor yazarı Hıncal Uluç'tan Ali Koç'a sert sözler: Kukla gibi karşısına dizdi

Dün lafa güya demokrat, güya gerçekleri bilen ve kabul eden biri gibi giren, bir sürü yaldızlı laf eden Ali Koç'un söylemlerindeki şifreleri benim gibi onlar da anlamışlardı.