Beşiktaşlı Necip Uysal, Nur Beşkardeşler ile evlendi! İşte nikahtan kareler...
Beşiktaş'ın kaptanlarından Necip Uysal, Nur Beşkardeşler ile evlendi. Çiftin nikah şahitliğini Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi yaptı. İşte nikahtan kareler...
21.05.2021 22:21
- Son Güncelleme: 21.05.2021 22:54
Beşiktaş'tan konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Necip Uysal, Four Seasons Hotel'de düzenlenen törende Nur Beşkardeşler ile evlendi.Başkanımız Ahmet Nur Çebi, şahitlik yaptığı nikah töreninin ardından Necip-Nur çiftini tebrik etti.Necip-Nur Uysal çiftine ömür boyu mutluluklar dileriz." ifadelerine yer verildi.