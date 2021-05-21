Beşiktaşlı Necip Uysal, Nur Beşkardeşler ile evlendi! İşte nikahtan kareler...

Beşiktaş'tan konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Necip Uysal, Four Seasons Hotel'de düzenlenen törende Nur Beşkardeşler ile evlendi.Başkanımız Ahmet Nur Çebi, şahitlik yaptığı nikah töreninin ardından Necip-Nur çiftini tebrik etti.Necip-Nur Uysal çiftine ömür boyu mutluluklar dileriz." ifadelerine yer verildi.