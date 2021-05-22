Adem Büyük'ün eşi Merve Büyük çakarlı sirenli araçla çocuğunu eğlendirdi kendini böyle savundu 'neden rahatsız oldunuz!'

Merve Büyük ayrıca, "Ama benim eşim, Malatyaspor'un futbolcusu ve oranın ekmeğini yiyor. Ne olursa olsun bu onun işi. Maça satamaz. Benim eşimi tanıyorsunuz, bilirsiniz. Ne yapacaktı? Maçı mı satacaktı? " demişti.