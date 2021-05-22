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Adem Büyük'ün eşi Merve Büyük çakarlı sirenli araçla çocuğunu eğlendirdi kendini böyle savundu 'neden rahatsız oldunuz!'

Yeni Malatyaspor forması giyen Galatasaraylı eski futbolcu Adem Büyük'ün eşi Merve Büyük, dün Instagram hesabından oğlunun da içinde bulunduğu çakarlı ve siren tertibatlı bir araçla İstanbul trafiğinde emniyet şeridinden ilerledikleri videolar paylaştı. Bu paylaşım kısa sürede sosyal medyada yayıldı ve büyük tepki çekti. Merve Büyük'ten videoya gelen tepkiler sonrası ilginç bir savunma geldi. İşte detaylar...

22.05.2021 11:45 - Son Güncelleme: 22.05.2021 11:45
Adem Büyük'ün eşi Merve Büyük çakarlı sirenli araçla çocuğunu eğlendirdi kendini böyle savundu 'neden rahatsız oldunuz!'

Yeni Malatyaspor forması giyen eski Galatasaraylı Adem Büyük'ün eşi Merve Büyük sosyal medyada yine gündem oldu.

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Adem Büyük'ün eşi Merve Büyük çakarlı sirenli araçla çocuğunu eğlendirdi kendini böyle savundu 'neden rahatsız oldunuz!'

Yeni Malatyaspor formasıyla eski takımı Galatasaray'a gol atarak belki de Sarı-kırmızılı takımı şampiyonluktan eden Adem Büyük'ün eşli Merve Büyük, o maç akşamı Adem'e ve kendisine gelen hakaret dolu yorumlara tepkiler göstermişti.

Adem Büyük'ün eşi Merve Büyük çakarlı sirenli araçla çocuğunu eğlendirdi kendini böyle savundu 'neden rahatsız oldunuz!'

Adem Büyük'ün ve kendisinin Galatasaray'ın kaçırdığı şampiyonluktan dolayı üzgün olduğunun altını çizen Merve Büyük, eşinin profesyonel bir futbolcu olarak oynadığı takıma hizmet ettiğini söylemişti.

Adem Büyük'ün eşi Merve Büyük çakarlı sirenli araçla çocuğunu eğlendirdi kendini böyle savundu 'neden rahatsız oldunuz!'

Merve Büyük ayrıca, "Ama benim eşim, Malatyaspor'un futbolcusu ve oranın ekmeğini yiyor. Ne olursa olsun bu onun işi. Maça satamaz. Benim eşimi tanıyorsunuz, bilirsiniz. Ne yapacaktı? Maçı mı satacaktı? " demişti.

Adem Büyük'ün eşi Merve Büyük çakarlı sirenli araçla çocuğunu eğlendirdi kendini böyle savundu 'neden rahatsız oldunuz!'

BU KEZ ÇAKARLI ARAÇTAN VİDEO PAYLAŞINCA GÜNDEM OLDU
Merve Büyük, dün sosyal medya hesabından oğlunun da içinde bulunduğu çakarlı bir araçta İstanbul trafiğinde emniyet şeridinden ilerledikleri videolar paylaştı.