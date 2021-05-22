Adem Büyük'ün eşi Merve Büyük çakarlı sirenli araçla çocuğunu eğlendirdi kendini böyle savundu 'neden rahatsız oldunuz!'
Yeni Malatyaspor forması giyen Galatasaraylı eski futbolcu Adem Büyük'ün eşi Merve Büyük, dün Instagram hesabından oğlunun da içinde bulunduğu çakarlı ve siren tertibatlı bir araçla İstanbul trafiğinde emniyet şeridinden ilerledikleri videolar paylaştı. Bu paylaşım kısa sürede sosyal medyada yayıldı ve büyük tepki çekti. Merve Büyük'ten videoya gelen tepkiler sonrası ilginç bir savunma geldi. İşte detaylar...
22.05.2021 11:45
- Son Güncelleme: 22.05.2021 11:45