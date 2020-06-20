Ünlü futbolcunun bu açıklaması sosyal medyayı yerinden oynattı: Uzaylılar kaçırdığı için idmana geç kaldım
Takımlarında sıkıntı çıkaran oyuncular, sivri çıkışları, sert söylemleri olan oyuncuları gördük, görmeye devam edeceğiz. Ancak bu kez göreceğiniz bambaşka türden. İdmana geç falan futbolcunun 'Beni uzaylılar kaçırdı' savunması sosyal medyaya damgasını vurdu.
Lorenzetti, "Guillermo bize ne hissettiğini ve neler yaşandığını anlattı. 'Kaçırıldım ve iki gün sonra geri getirildim. Antrenmana bu nedenle geç kalmıştım. Ruhumu aldılar ve analiz ettiler. Tüm her şeyi de bana anlattılar. O antrenmana geç kalacak bir oyuncu değil, Çok makul bir insandır. Herkes onu tanır" dedi.
BİLEKLERİ KADAR DİLLERİ DE BİR O KADAR KIVRAK
İşte dünya tarihine damga vurmuş futbolcuların geçmiş dönemde söyledikleri unutulmaz sözler...
CRISTIANO RONALDO
"Böyle bir olayın yaşanmasına tabii ki şaşırmadım. Çünkü ben yakışıklı, zengin ve müthiş bir futbolcuyum. Beni kıskanıyorlar. Bunun başka bir açıklaması olamaz."
"Tanrı bile herkesi mutlu edemiyor. Benim de bazen edememem normal."
"Bana gösterişçi ve küstah diyenler var. Ben bunu futbolumun başarısı olarak görüyorum. Ben en iyi olmak için doğdum."