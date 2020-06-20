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Ünlü futbolcunun bu açıklaması sosyal medyayı yerinden oynattı: Uzaylılar kaçırdığı için idmana geç kaldım

Takımlarında sıkıntı çıkaran oyuncular, sivri çıkışları, sert söylemleri olan oyuncuları gördük, görmeye devam edeceğiz. Ancak bu kez göreceğiniz bambaşka türden. İdmana geç falan futbolcunun 'Beni uzaylılar kaçırdı' savunması sosyal medyaya damgasını vurdu.

20.06.2020 17:30 - Son Güncelleme: 20.06.2020 17:32
Ünlü futbolcunun bu açıklaması sosyal medyayı yerinden oynattı: Uzaylılar kaçırdığı için idmana geç kaldım

Çok ilginç açıklamalar duyduk duymasına ama böylesini ilk kez duyduk.

Bir dönem Boca Juniors forması giyen Guillermo Marino, futbolculuğu döneminde bir idmana uzaylılar kaçırdığı için geç kaldığını ileri sürdü. Marino, bu konuda o dönemki takım arkadaşı Gustavo Lorenzetti'yi ikna etmeyi başardı.

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Ünlü futbolcunun bu açıklaması sosyal medyayı yerinden oynattı: Uzaylılar kaçırdığı için idmana geç kaldım

Gustavo Lorenzetti, Goal'den Lado B'ye verdiği demeçte, eski takım arkadaşı Guillermo Marino'nun kendisine "Uzaylılar tarafından kaçırıldığım için antrenmana geciktim" dediğini söyledi.

Ünlü futbolcunun bu açıklaması sosyal medyayı yerinden oynattı: Uzaylılar kaçırdığı için idmana geç kaldım

Lorenzetti, "Guillermo bize ne hissettiğini ve neler yaşandığını anlattı. 'Kaçırıldım ve iki gün sonra geri getirildim. Antrenmana bu nedenle geç kalmıştım. Ruhumu aldılar ve analiz ettiler. Tüm her şeyi de bana anlattılar. O antrenmana geç kalacak bir oyuncu değil, Çok makul bir insandır. Herkes onu tanır" dedi.

Ünlü futbolcunun bu açıklaması sosyal medyayı yerinden oynattı: Uzaylılar kaçırdığı için idmana geç kaldım

Lorenzetti, arkadaşının bu ilginç anısıyla ilgili ise, "Doğrusu uzaylılara ben de inanıyorum. Guillermo da harika bir açıklama yapmıştı ve ona inanmamız gerekiyordu. Belki diğer medya kuruluşları ona ulaşır ve o da daha iyi anlatır" cümlelerini kullandı.

Ünlü futbolcunun bu açıklaması sosyal medyayı yerinden oynattı: Uzaylılar kaçırdığı için idmana geç kaldım

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