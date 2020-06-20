Ünlü futbolcunun bu açıklaması sosyal medyayı yerinden oynattı: Uzaylılar kaçırdığı için idmana geç kaldım

BİLEKLERİ KADAR DİLLERİ DE BİR O KADAR KIVRAK

İşte dünya tarihine damga vurmuş futbolcuların geçmiş dönemde söyledikleri unutulmaz sözler...

CRISTIANO RONALDO

"Böyle bir olayın yaşanmasına tabii ki şaşırmadım. Çünkü ben yakışıklı, zengin ve müthiş bir futbolcuyum. Beni kıskanıyorlar. Bunun başka bir açıklaması olamaz."

"Tanrı bile herkesi mutlu edemiyor. Benim de bazen edememem normal."

"Bana gösterişçi ve küstah diyenler var. Ben bunu futbolumun başarısı olarak görüyorum. Ben en iyi olmak için doğdum."