Galatasaraylı Adem Büyük'ün Yaşar Kemal Uğurlu'ya ettiği küfür ortaya çıktı: Sen...
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Süper Lig'de Çaykur Rizespor ile Galatasaray arasında oynanan karşılaşmada çift sarı karttan kırmızı kart görerek 1 maç cezalı duruma düşen Adem Büyük'e, ihraç sonrası müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle 3 resmi müsabakadan men ve 13 bin lira para cezası uyguladı. Bu kararın yankıları sürerken Adem Büyük ve Yaşar Kemal Uğurlu arasında geçenlerin detayları ortaya çıktı.
20.06.2020 13:15
- Son Güncelleme: 20.06.2020 13:15
Büyük, bu eylemi nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildi. Talimatın, "Kişilik haklarına saldırı, hakaret ve tahdit" başlıklı 41. maddesine göre işlem gören oyuncuya, hakareti hakeme karşı olduğu için 7 maça kadar ceza öngörülürken, PFDK ağır ifadelere alt sınırdan uygulama yaparak üç maç ceza kesti.
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