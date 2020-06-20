Galatasaraylı Adem Büyük'ün Yaşar Kemal Uğurlu'ya ettiği küfür ortaya çıktı: Sen...

Büyük, bu eylemi nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildi. Talimatın, "Kişilik haklarına saldırı, hakaret ve tahdit" başlıklı 41. maddesine göre işlem gören oyuncuya, hakareti hakeme karşı olduğu için 7 maça kadar ceza öngörülürken, PFDK ağır ifadelere alt sınırdan uygulama yaparak üç maç ceza kesti.