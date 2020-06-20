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Galatasaraylı Adem Büyük'ün Yaşar Kemal Uğurlu'ya ettiği küfür ortaya çıktı: Sen...

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Süper Lig'de Çaykur Rizespor ile Galatasaray arasında oynanan karşılaşmada çift sarı karttan kırmızı kart görerek 1 maç cezalı duruma düşen Adem Büyük'e, ihraç sonrası müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle 3 resmi müsabakadan men ve 13 bin lira para cezası uyguladı. Bu kararın yankıları sürerken Adem Büyük ve Yaşar Kemal Uğurlu arasında geçenlerin detayları ortaya çıktı.

20.06.2020 13:15 - Son Güncelleme: 20.06.2020 13:15
Galatasaraylı Adem Büyük'ün Yaşar Kemal Uğurlu'ya ettiği küfür ortaya çıktı: Sen...

Peşi sıra gördüğü sarı kart ile oyun dışı kalan Adem Büyük, sahadan çıkarken hakem Yaşar Kemal Uğurlu'ya "Sen o... çocuğusun" dediği raporlara geçti.

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Galatasaraylı Adem Büyük'ün Yaşar Kemal Uğurlu'ya ettiği küfür ortaya çıktı: Sen...

Büyük, bu eylemi nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildi. Talimatın, "Kişilik haklarına saldırı, hakaret ve tahdit" başlıklı 41. maddesine göre işlem gören oyuncuya, hakareti hakeme karşı olduğu için 7 maça kadar ceza öngörülürken, PFDK ağır ifadelere alt sınırdan uygulama yaparak üç maç ceza kesti.

Galatasaraylı Adem Büyük'ün Yaşar Kemal Uğurlu'ya ettiği küfür ortaya çıktı: Sen...

Çift sarı kartla birlikte Adem; Gaziantepspor, Başakşehirspor, Trabzonspor ve Alanyaspor karşılaşmalarında forma giyemeyecek.

Galatasaraylı Adem Büyük'ün Yaşar Kemal Uğurlu'ya ettiği küfür ortaya çıktı: Sen...

Milliyet'in haberine göre hukukçular, hakeme yönelik en ağır eylemin "küfür ve hakaret" olduğunun altını çizdi.

Galatasaraylı Adem Büyük'ün Yaşar Kemal Uğurlu'ya ettiği küfür ortaya çıktı: Sen...

Kaleci Muslera'nın sakatlığından hakemli sorumlu tutan ve Yaşar Kemal Uğurlu'yu "cellat başı" olarak suçlayan Galatasaray Kulübü, bu açıklaması nedeniyle 100 bin lira para cezasına çarptırıldı.

Galatasaraylı Adem Büyük'ün Yaşar Kemal Uğurlu'ya ettiği küfür ortaya çıktı: Sen...

Hukuk Müşavirliği, kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamaları inceleyip Galatasaray'ı PFDK'ya sevk ederken, Uğurlu'yu hedef alan "cellat" ifadesini "centilmenliğe aykırı" açıklama olarak nitelendirmesi ve Merkez Hakem Kurulu'nun da buna sessiz kalması dikkat çekti.

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