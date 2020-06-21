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Fenerbahçe'nin tek bir umudu kaldı! Eğer Trabzonspor...

Ziraat Türkiye Kupası final karşılaşmasında Trabzonspor'a yenilen ve kupadan elenen Fenerbahçe'de tek umut olarak Spor Toto Süper Lig kaldı. Sarı-lacivertli takımın burada da kaderini Trabzonspor belirleyecek. İşte detaylar...

21.06.2020 09:51 - Son Güncelleme:
Fenerbahçe'nin tek bir umudu kaldı! Eğer Trabzonspor...

Kanarya'da işlerin yolunda gitmediği bir gerçek. Sadece saha içi değil saha dışında da öyle.

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Fenerbahçe'nin tek bir umudu kaldı! Eğer Trabzonspor...

Lig yarışının uzağında kalan, son olarak Ziraat Türkiye Kupası'na veda eden ve ardından Max Kruse olayı yaşayan sarı-lacivertliler bu akşam Kasımpaşa ile deplasmanda karşılaşacak.

Fenerbahçe'nin tek bir umudu kaldı! Eğer Trabzonspor...

Kanarya'da alınacak bir galibiyet az da olsa umut verecek.

Fenerbahçe'nin tek bir umudu kaldı! Eğer Trabzonspor...

Ki son lig maçında Kayserispor'u 2 dakika içinde bulduğu gollerle deviren Fenerbahçe, ligde 7. durumda olsa da sezon sonundaki sıralama çok ama çok önemli.

Fenerbahçe'nin tek bir umudu kaldı! Eğer Trabzonspor...

Çünkü Trabzonspor'un durumu alttaki takımların durumunu etkileyecek.

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