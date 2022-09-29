Türkiye'nin gözü Pazar günkü derbide! Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi hakkında dikkat çeken istatistik
Süper Lig'de şampiyonluğa oynayan iki ezeli rakip, Pazar günü kozlarını Dolmabahçe'de paylaşacak. İki takım da derbiyi kazanarak yoluna devam etmek istiyor. Beşiktaş ve Fenerbahçe arasındaki son 23 resmi maçta 21 kırmızı kart çıktı. Bu kartların 13'ünü Beşiktaş, 8'ini ise Fenerbahçe gördü. 2020-2021 sezonunda oynanan Fenerbahçe-Beşiktaş maçını Siyah-Beyazlılar 4-3 kazanmış ancak büyük olaylar yaşanmıştı.
Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin 100 yıllara dayanan rekabeti öncesi ortam iyice gerilmiş durumda. Sarı-Lacivertli taraftarların Beşiktaş deplasmanında alınan karar gereği yerini alamayacak olması sonrası ortam daha da alevlendi.
Fenerbahçe taraftarları dün gece Vodafone Park'a çıkarma yaparken iki takım taraftarları arasında istenmeyen görüntüler oluştu. Beşiktaş ve Fenerbahçe derbileri ise son yıllarda hep gergin geçti.
Bu kartların 13'ünü Beşiktaş, 8'ini ise Fenerbahçe gördü. 2020-2021 sezonunda oynanan Fenerbahçe-Beşiktaş maçını Siyah-Beyazlılar 4-3 kazanmış ancak büyük olaylar yaşanmıştı.
1 sezon önce ise Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin 25. dakikasında Vedat Muriç kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Kartal maçı 2-0 kazandı. Derbi toplamda 8 kartla tamamlandı.