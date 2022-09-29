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Haberler Spor Türkiye'nin gözü Pazar günkü derbide! Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi hakkında dikkat çeken istatistik

Türkiye'nin gözü Pazar günkü derbide! Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi hakkında dikkat çeken istatistik

Süper Lig'de şampiyonluğa oynayan iki ezeli rakip, Pazar günü kozlarını Dolmabahçe'de paylaşacak. İki takım da derbiyi kazanarak yoluna devam etmek istiyor. Beşiktaş ve Fenerbahçe arasındaki son 23 resmi maçta 21 kırmızı kart çıktı. Bu kartların 13'ünü Beşiktaş, 8'ini ise Fenerbahçe gördü. 2020-2021 sezonunda oynanan Fenerbahçe-Beşiktaş maçını Siyah-Beyazlılar 4-3 kazanmış ancak büyük olaylar yaşanmıştı.

Onur Koçhan
takvim.com.tr
29.09.2022 14:15 - Son Güncelleme: 29.09.2022 14:15
Türkiye’nin gözü Pazar günkü derbide! Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi hakkında dikkat çeken istatistik

Son 2 maçında puan kaybeden ve 14 puanla 4. sırada bulunan Siyah-Beyazlılar ile 6 maçta 13 puan toplayan ve rakip fileleri 20 gol gönderen Sarı-Lacivertliler'in kapışmasında ortaya çıkacak sonuç merak ediliyor.

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Türkiye’nin gözü Pazar günkü derbide! Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi hakkında dikkat çeken istatistik

Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin 100 yıllara dayanan rekabeti öncesi ortam iyice gerilmiş durumda. Sarı-Lacivertli taraftarların Beşiktaş deplasmanında alınan karar gereği yerini alamayacak olması sonrası ortam daha da alevlendi.

Türkiye’nin gözü Pazar günkü derbide! Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi hakkında dikkat çeken istatistik

Fenerbahçe taraftarları dün gece Vodafone Park'a çıkarma yaparken iki takım taraftarları arasında istenmeyen görüntüler oluştu. Beşiktaş ve Fenerbahçe derbileri ise son yıllarda hep gergin geçti.

Türkiye’nin gözü Pazar günkü derbide! Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi hakkında dikkat çeken istatistik

Beşiktaş ve Fenerbahçe arasındaki son 23 resmi maçta 21 kırmızı kart çıktı.

Türkiye’nin gözü Pazar günkü derbide! Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi hakkında dikkat çeken istatistik

Bu kartların 13'ünü Beşiktaş, 8'ini ise Fenerbahçe gördü. 2020-2021 sezonunda oynanan Fenerbahçe-Beşiktaş maçını Siyah-Beyazlılar 4-3 kazanmış ancak büyük olaylar yaşanmıştı.

Türkiye’nin gözü Pazar günkü derbide! Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi hakkında dikkat çeken istatistik

2 yıl önce ligde oynanan derbinin 50. dakikasında Cyle Larin ikinci sarı karttan oyundan atılmıştı. Toplamda ise 10 sarı kart çıkmıştı.

Türkiye’nin gözü Pazar günkü derbide! Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi hakkında dikkat çeken istatistik

1 sezon önce ise Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin 25. dakikasında Vedat Muriç kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Kartal maçı 2-0 kazandı. Derbi toplamda 8 kartla tamamlandı.

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